Gabriel Magalhaes: Arsenal taktiği Brezilya milli takımına yardımcı oluyor

·2·Spor
Gabriel Magalhaes: Arsenal taktiği Brezilya milli takımına yardımcı oluyor

Brezilya milli takımının stoperi Gabriel Magalhaes, Dünya Kupası son 16 turunda Japonya'ya karşı oynanan zorlu maçtaki başarı faktörlerini paylaştı. Futbolcu, Casemiro'nun attığı kritik goldeki asistinin doğrudan Londra kulübü Arsenal'deki oyun tarzıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

ABD'nin Houston şehrinde oynanan bu karşılaşmada Brezilyalılar skor olarak gerideyken, Gabriel ileri çıkarak Casemiro'ya harika bir pas verdi. UOL'un haberine göre savunma oyuncusu, hücumdaki aktifliğini Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta tarafından belirlenen taktiksel talimatların bir ürünü olarak görüyor. Londra kulübünün yüksek savunma hattında oynaması, futbolcunun rakip yarı sahada da kendini güvende hissetmesini sağlıyor.

Arsenal tarzının uluslararası arenadaki etkisi

Gabriel Magalhaes maç sonu röportajında kulüpteki görevlerinin milli takımda kendisine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı. Savunma oyuncusu, "Bu, Arsenal'de düzenli olarak çalıştığım bir konu" dedi. Ona göre, kulüpte sürekli olarak yüksek pozisyonlarda yer almak, Casemiro'nun ceza sahası içindeki hareketini zamanında fark etmesine yardımcı oldu.

Arsenal takımı, İngiltere Premier Lig'de agresif ve ilerici futboluyla öne çıkıyor. Gabriel, tam da bu tarz sayesinde oyun görüşünün ve isabetli pas yeteneğinin geliştiğini vurguladı. Bu durum, Brezilya için en zor anlarda maçın temposunu değiştirmek ve dengeyi sağlamak adına belirleyici bir rol oynadı.

Karşılaşmanın son bölümlerinde bir diğer Arsenal temsilcisi Gabriel Martinelli de sahneye çıktı. Attığı gol, Brezilya'nın iradeli galibiyetini sağladı ve takımı bir üst tura taşıdı. Goal.com'un yazdığına göre, iki kulüp arkadaşının milli takım forması altındaki bu başarılı iş birliği, Brezilya milli takımı içindeki ortamın ve karşılıklı anlayışın yüksek olduğunu gösteriyor.

Brezilya milli takımı, Japonya'ya karşı oynanan maçta direncini gösterebildi. Magalhaes, kulüp arkadaşı Martinelli'nin golünden dolayı çok mutlu olduğunu ve dünyanın en prestijli turnuvasında birlikte sonuç almanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Bu galibiyet, "pentacampeon"ların bir sonraki tura giden yolunu açtı.

BrezilyaArsenalGabriel MagalhaesCasemiroDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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