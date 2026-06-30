Anthropic, bilim insanları için özel Claude Science platformunu tanıttı

Yapay zeka alanındaki lider şirketlerden biri olan Anthropic, bilimsel araştırma süreçlerini temelden basitleştirmeyi amaçlayan yeni Claude Science platformunu duyurdu. Bu sadece yeni bir model değil, bilim insanları için çeşitli veri tabanlarını, hesaplama hatlarını ve analiz araçlarını tek bir ortamda birleştiren dijital bir çalışma masasıdır. Bu geliştirme, araştırmacıların farklı programlar arasında dikkatleri dağılmadan, tüm odaklarını doğrudan keşiflere yöneltmelerine olanak tanıyor. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Anthropic temsilcileri, Claude Science'ın yeni bir yapay zeka modeli olmadığını vurguluyor. Platform, halihazırda mevcut olan Claude 3.5 Sonnet veya Claude 3 Opus gibi modellere dayanıyor. Şirketin temel amacı, ham bir model sunmaktan vazgeçip belirli alanlar için hazır bir çalışma ortamı yaratmaktır. Bu, geliştiriciler için tasarlanan Claude Code aracının bilimsel araştırmalara uyarlanmış bir versiyonuna benziyor.

Araştırmalar için geniş imkanlar

Claude Science platformu, bilim insanlarının projelerini yönetmelerine yardımcı olan temel bir asistan görevi görüyor. Sistemin öne çıkan özellikleri şunlardır:

60'tan fazla büyük bilimsel veri tabanına doğrudan bağlantı imkanı;

Genomik, kimya ve protein yapılarını incelemek için özel araç setleri;

Karmaşık görevleri yerine getirmek için küçük "alt ajanlar" (sub-agents) oluşturma ve iş delegasyonu fonksiyonu;

Gerçekleri doğrulayan (fact-checker) ayrı bir yapay zeka modülü.

Özellikle gerçekleri doğrulama fonksiyonu günümüzde oldukça kritik kabul ediliyor. Çünkü yapay zeka tarafından yazılan bilimsel makalelerde sıklıkla mevcut olmayan kaynaklar veya hatalı hesaplamalarla karşılaşıldığı görülüyor. Claude Science, her alıntıyı ve rakamı yayına hazırlamadan önce yeniden kontrol ederek bilimsel çalışmaların güvenilirliğini artırıyor.

Şeffaflık ve güvenlik meseleleri

Bilimsel sonuçların tekrarlanabilirliği (reproducibility), modern bilimin en sorunlu noktalarından biridir. Anthropic bu sorunu çözmek için oluşturulan her 3D protein yapısı veya kimyasal çizimin arkasındaki kesin kod ve ortam geçmişini saklıyor. Bilim insanları basit metin komutlarıyla grafik ve çizimleri düzenleyebiliyor, sistem ise otomatik olarak temelindeki yazılım kodunu değiştiriyor.

Güvenlik açısından Claude Science, laboratuvarların özel altyapılarında çalışma imkanına sahip. Bu, son derece gizli araştırma verilerinin Anthropic sunucularına gönderilmeden yerel düzeyde işlenmesine olanak tanıyor. Gladstone Institutes ve Allen Institute gibi saygın kurumların uzmanları, bu araç yardımıyla birkaç gün içinde karmaşık genom tarayıcıları oluşturmayı başardılar.

Anthropic'in bu adımı, OpenAI tarafından sunulan GPT-Rosalind modeline bir yanıt olarak görülüyor. Ancak OpenAI temel odağı biyolojik mantığı geliştirilmiş bir modele yöneltirken, Anthropic tüm bir iş sürecini otomatize etme yolunu seçti. Bu rekabetin nihayetinde bilimsel keşiflerin hızını önemli ölçüde artırması bekleniyor.