Asus, Wi-Fi 7 standartlı yeni ROG Octopus 7 routerını tanıttı

Asus, ROG (Republic of Gamers) markasının 20. yılı şerefine sınırlı sayıda üretilen ROG Octopus 7 routerını tanıttı. Bu cihaz sadece özgün tasarımıyla değil, aynı zamanda modern Wi-Fi 7 standardı ve yüksek hızlı veri iletim yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Yeni model, oyun tutkunları ve yüksek performansa dayalı kullanıcılar için özel olarak geliştirildi. Ixbt.com haberi veriyor.

Cihazın dış görünümü yıl dönümü stilinde tasarlanmış olup siyah, şeffaf, altın ve kırmızı renklerin birleşiminden oluşuyor. Gövde yarı şeffaf akrilikten yapılmış ve dekoratif desenlerle süslenmiş. Ayrıca, Asus Aura RGB aydınlatma sistemi birçok görsel efekt sunarak routerı her türlü modern iç mekanın parlak bir parçası haline getiriyor. Tasarım öğeleri arasında ROG Slash stili ve anı işlemeleriyle bezeli altın renkli taban özellikle öne çıkıyor.

Teknik Özellikler ve Wi-Fi 7 Avantajları

ixbt.com verilerine göre, ROG Octopus 7 teknik olarak en güncel Wi-Fi 7 standardını destekliyor. Üç bantta çalışma yeteneği sayesinde cihazın toplam iletim kapasitesi saniyede 13 000 Mbps'ye kadar ulaşıyor. 4096-QAM ve MLO (Multi-Link Operation) teknolojilerinin kullanımı, verilerin aynı anda birden fazla bantta iletilmesine olanak tanıyarak gecikmeleri önemli ölçüde azaltıyor.

Router içerisinde 2,6 GHz saat hızına sahip dört çekirdekli Broadcom işlemci ve 2 GB DDR4 RAM bulunuyor. Bu güç, cihazın en ağır yükler altında bile kararlı çalışmasını sağlıyor. Bu durum, özellikle çok kullanıcılı çevrimiçi oyunlarda ve 4K/8K formatındaki videoların akışında oldukça kritiktir.

Port konfigürasyonu da profesyonel düzeyde oluşturulmuş:

İki adet 10 Gbps yüksek hızlı port;

Dört adet 2,5 Gbps port;

Kanal agregasyon (birleştirme) imkanı.

Bu port sistemi, kullanıcılara sadece kablosuz değil, kablolu bağlantıda da rekor düzeyde hızlar kullanma imkanı tanıyor. Wi-Fi 7 standartlı cihazlara olan ilginin arttığı bir dönemde, Asus'un bu amiral gemisinin üst segmentte yerini alması bekleniyor.

Yeni ROG Octopus 7 şu anda Çin pazarında 5444 yuan (yaklaşık 750 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Devlet sübvansiyonları sayesinde yerel alıcılar için fiyatın 4899 yuana kadar düşebileceği belirtiliyor. Cihazın küresel pazara ve Orta Asya bölgesine çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.