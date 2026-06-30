Amazon yapay zekayı uygulamak için 1 milyar dolar ayırdı

·8·Teknoloji
Amazon yapay zekayı uygulamak için 1 milyar dolar ayırdı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Amazon, yapay zeka (AI) teknolojilerini müşteri iş süreçlerine entegre etmeyi hızlandırmak amacıyla yeni bir stratejik girişim başlattığını duyurdu. Amazon Web Services (AWS) bünyesinde kurulan özel bir mühendislik grubu (FDE — Forward-Deployed Engineers) için şirket 1 milyar dolarlık fon ayırıyor. Bu adım, modern teknolojileri sadece satmanın ötesinde, onları doğrudan müşterinin iş akışına uyarlama konusundaki rekabetin yeni bir aşamaya ulaştığını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni kurulan grupta yer alan mühendisler, doğrudan müşteri şirketlerle birlikte çalışacak. Temel görevleri; AWS bulut altyapısında yapay zeka ajanları oluşturmak, uygulamak ve bunları belirli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirmektir. Bu modelin özgünlüğü, mühendislerin sadece sistemi kurmakla kalmayıp, aynı zamanda müşterinin kendi ekibine bu teknolojilerle bağımsız olarak nasıl çalışacaklarını da öğretmeleridir.

FDE modeli: Deneyim ve inovasyonun uyumu

FDE (Forward-Deployed Engineer) modeli ilk kez Palantir tarafından popüler hale getirilmiş olup, karmaşık yazılım çözümlerinin gerçek zamanlı olarak müşteri ortamına uyarlanmasına olanak tanır. AWS Başkan Yardımcısı Francessca Vasquez, müşterilerin bu iş birliğinden sadece yeni teknolojik çözümler değil, aynı zamanda gelecekte bağımsız inovasyonlar yaratmak için gerekli mühendislik becerilerini de kazanacaklarını vurguluyor. Bu durum, şirketlerin yapay zekayı benimseme sürecindeki zorlukları daha hızlı aşmalarına yardımcı oluyor.

Amazon tarafından ayrılan 1 milyar dolarlık fon, dış bir yatırım değil, şirketin kendi iç kaynaklarını ve iş gücünü oluşturmaya yönelik bir yatırımdır. Bu fonlar; yüksek nitelikli uzmanların işe alınması, eğitilmesi ve çeşitli sektörlerdeki işletmeler için hazır yapay zeka şablonlarının geliştirilmesi için kullanılacak. Uzmanlara göre bu yaklaşım, AWS'nin teknoloji pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek.

Rekabet ortamı ve pazar trendleri

Amazon bu alanda yalnız değil. Son aylarda yapay zeka pazarının diğer liderleri de benzer girişimler başlattı. Özellikle OpenAI ve Anthropic şirketleri, yatırım fonlarıyla iş birliği yaparak kendi FDE gruplarını kurdular. OpenAI'ın bu amaçla 4 milyar dolar, Anthropic'in ise 1,5 milyar dolar fon sağladığı göz önüne alındığında, Amazon'un 1 milyar dolarlık yatırımı bu yarışta önemli bir yanıt olarak görülüyor.

Yapay zekayı uygulamadaki temel sorun genellikle teknolojinin kendisinde değil, onu iş süreçlerine doğru şekilde entegre edebilecek uzman eksikliğinde yatmaktadır. Amazon, OpenAI ve Anthropic gibi devler, tam da bu "boşluğu" doldurarak ürünlerinin benimsenme oranını artırmayı hedefliyor. Bu modelin tek dezavantajı, büyük miktarda nitelikli iş gücü gerektirmesi ve maliyetlerin yüksek olmasıdır.

Özbekistan pazarında da büyük işletmelerin dijital dönüşüme ve yapay zekaya ilgi gösterdiği bir dönemde, küresel devlerin bu deneyimi yerel BT hizmet şirketleri için bir örnek teşkil edebilir. Gelecekte bulut teknolojileri ve yapay zeka hizmetlerinin sadece bir yazılım ürünü olarak değil, müşteriyle omuz omuza yürütülen kapsamlı bir hizmet olarak sunulması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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