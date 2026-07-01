Eldor Shomurodov Taşkent'te taraftarlardan özür diledi (video)

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Eldor Shomurodov Taşkent'te taraftarlardan özür diledi (video)

Özbekistan milli takımının bir grup futbolcusu, 2026 Dünya Kupası katılımının ardından Taşkent'e geri döndü. Başkentte onları yakınları, futbol yetkilileri ve çok sayıda taraftar sıcak bir şekilde karşıladı.

Karşılama töreninde milli takım kaptanı Eldor Shomurodov, toplanan kalabalığa hitap ederek futbolcuların Dünya Kupası'nda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, tatmin edici olmayan sonuçlar için taraftarlardan özür diledi.

Futbolcular İstanbul üzerinden Taşkent'e döndü

Milli takım üyeleri, İstanbul — Taşkent uçuşuyla ülkeye ulaştı.

Dönen futbolcular arasında şunlar yer alıyor:

  • Abduvohid Ne’matov;

  • Avazbek O‘lmasaliyev;

  • Rustam Ashurmatov;

  • Odil Hamrobekov;

  • Aziz G‘aniyev;

  • Jasur Jaloliddinov;

  • Doston Hamdamov;

  • Azizbek Amonov;

  • ve Eldor Shomurodov.

Havalimanı sonrası düzenlenen karşılama töreninde futbolcuları aile üyeleri, taraftarlar ve Özbek futbolu temsilcileri karşıladı.

Shomurodov kürsüden taraftarlara seslendi

Videoda Eldor Shomurodov'un açık havada düzenlenen etkinlikte özel bir kürsüye çıkarak toplananlara hitap ettiği görülüyor.

Milli takım kaptanı, futbolcuların Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirerek, takımın her bir üyesinin sahada tüm gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Shomurodov, "Tüm futbolcuların Dünya Kupası'nda ellerinden geleni yaptıklarını söyleyebilirim. Kötü sonuçlara rağmen, bunun Özbek futbolunun ve tüm Özbekistan'ın kazancı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Futbol tüm Özbekistan'ı birleştirdi"

Shomurodov, milli takımın Dünya Kupası katılımının ülkedeki milyonlarca insanı ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başardığını vurguladı.

Kaptan, sonuçlar beklendiği gibi olmasa da, Dünya Kupası'nın Özbek futbolu için büyük bir deneyim ve önemli bir adım olduğunu belirtti.

Futbolcu, "Futbol aracılığıyla bu kadar insanı birleştirebildik. Bunun bile gurur duymaya değer olduğunu düşünüyorum. Kötü sonuçlar için herkesten özür dilerim" dedi.

Taraftarlar futbolcuları sıcak karşıladı

Karşılama törenine farklı yaş gruplarından futbolseverler katıldı. Bazıları futbolcuları telefonlarıyla görüntülerken, diğerleri milli takım üyelerini yakından görmek için etkinlik alanında toplandı.

Dünya Kupası sonuçları kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açmış olsa da, ülkeye dönen futbolcular sıcak bir atmosferde karşılandı.

Tarihi Dünya Kupası'nın ardından yeni bir aşama başlıyor

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası katılımı, ülke futbol tarihinde özel bir yere sahip olacak. Milli takım beklenen sonuca ulaşamamış olsa da, dünyanın en büyük futbol turnuvasında edinilen deneyim gelecek turnuvalar için önemli bir ders olacaktır.

Şimdi futbolcuları kısa bir dinlenme süreci ve kulüpleriyle yeni sezona hazırlık dönemi bekliyor. Milli takımın önündeki görev ise Dünya Kupası'ndaki hataları analiz etmek ve sonraki turnuvalar için daha güçlü bir kadro oluşturmaktır.

Eldor ShomurodovTaşkentÖzbekistanİstanbul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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