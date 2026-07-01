Gary Neville, Fransa hücum hattını Dünya Kupası'nın ana kabusu olarak nitelendirdi

Manchester United'ın eski futbolcusu ve tanınmış yorumcu Gary Neville, Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki şanslarını yüksek değerlendirdi.

İngiliz uzmana göre, İsveç karşısında alınan 3-0'lık galibiyet, Didier Deschamps'ın takımının şampiyonluk için ciddi bir aday olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fransa, İsveç'e şans tanımadı

Fransa, Dünya Kupası son 32 turunda İsveç milli takımına karşı sahaya çıkarak rahat bir galibiyet elde etti.

Deschamps'ın öğrencileri maç boyunca kontrolü ellerinde tuttu ve rakip kaleye üç cevapsız gol gönderdi. İsveç ise Fransızların hızlı ve teknik hücumlarına karşılık vermekte yetersiz kaldı.

Neville, Fransa'nın hücum gücü karşısında hayran kaldı

ITV kanalında maç analizleri yapan Gary Neville, Fransızların ön hattını turnuvanın en tehlikeli hücum hatlarından biri olarak tanımladı.

Neville, "Fransa şampiyonluk yolunda ciddi bir adım attı. İsveç'in yok oluşuna tanık olduk. Hücum hatları, Dünya Kupası'ndaki her savunma için bir kabus olacaktır" dedi.

Eski futbolcu, Fransa'nın hücum oyuncularını nasıl durdurulabileceği konusunda cevap bulmanın zor olduğunu da vurguladı.

Neville, "Bu hücumcuların nasıl dizginleneceğini ve durdurulacağını bilmiyorum" diye ekledi.

Fransa, şampiyonluğun ana adaylarından biri

Fransa kadrosundaki yüksek hız, bireysel yetenek ve hücumdaki geniş seçenekler rakipler için büyük sorun yaratıyor.

Takım sadece gol atmakta değil, aynı zamanda rakip savunmada boşluklar yaratmakta ve maçın temposunu değiştirmekte de üstünlük sağlıyor. Neville'e göre bu özellikler Fransa'yı şampiyonluğun ana adayları arasına taşıyor.

Sıradaki rakip Paraguay

Fransa milli takımı, play-off'un bir sonraki aşamasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Güney Amerika temsilcisi, son 32 turunda Almanya'yı turnuvadan eledi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Paraguay, penaltı atışları sonucunda 4-3 kazandı.

Bu nedenle Fransa'yı bir sonraki turda disiplinli savunmaya ve yüksek fiziksel mücadeleye dayalı bir rakip bekliyor. Ancak Neville'in övdüğü hücum hattı yeniden gücünü gösterirse, Paraguay savunmasının da ciddi bir sınav vereceği kesin.