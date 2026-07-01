GMKtec, uygun fiyatlı ve kompakt G5S mini bilgisayarı tanıttı

Modern teknoloji dünyasında kompaktlık ve performans uyumu giderek daha fazla önem kazanıyor. GMKtec, yeni G5S model mini bilgisayarını tanıttı. Bu cihaz, sadece küçük boyutlarıyla değil, aynı zamanda uygun fiyatı ve ofis işleri için yeterli teknik özellikleriyle de kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni modelin resmi olarak 9 Temmuz tarihinde satışa sunulması planlanıyor. Cihazın temel özelliği ultra küçük boyutları olup, sadece 72 x 72 x 44,5 mm ölçülerine sahiptir. Ağırlığı ise 206 gramdır, bu da onu neredeyse her çantada ve hatta cepte taşımaya olanak tanır.

Teknik özellikler ve soğutma sistemi

GMKtec G5S modelinin kalbi olarak 2021 yılında piyasaya sürülen dört çekirdekli Intel Celeron N5095 Jasper Lake işlemcisi seçilmiş. Bu çip en son nesle ait olmasa da, günlük belgelerle çalışma, internette gezinme ve video içerikleri izlemek için yeterli güce sahip. Cihaz, 8 GB LPDDR4-2400 RAM ile donatılmıştır.

Küçük boyutuna rağmen, üreticiler soğutma sistemine ciddi bir yaklaşım sergilemişler. Mini bilgisayarın içine yerleştirilen fan ve bakır ısı borularından oluşan sessiz soğutma sistemi, uzun süre kararlı çalışmayı sağlar. Bu tür çözümler genellikle daha büyük sistem birimlerinde görüldüğü düşünüldüğünde, GMKtec mühendislerinin emeği takdire şayandır.

Bağlantı arayüzleri ve fiyatlar

Portlar konusunda G5S, kullanıcılara geniş imkanlar sunuyor. Cihazın gövdesinde şu arayüzler yer alıyor:

3 adet USB 3.2 portu;

2 adet HDMI 2.0 portu (aynı anda iki monitöre bağlanma imkanı);

1 Gbps hıza sahip RJ45 ağı;

Güç beslemesi için tasarlanmış USB-C portu.

Veri depolama için cihazda M.2 2242 formatında bir SSD yuvası bulunmaktadır. Çin pazarında bu mini bilgisayarın 128 GB hafızalı versiyonu 170 dolar, 512 GB kapasiteli versiyonu ise yaklaşık 270 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

Özbekistan pazarında da bu tür kompakt bilgisayarlara olan talep artıyor. Özellikle yer tasarrufunun önemli olduğu eğitim merkezleri, kasa terminalleri ve ev ofisleri için GMKtec G5S gibi cihazlar en ideal çözümlerden biri olabilir. Uygun fiyatı ve geniş port seti, onu çok fonksiyonlu bir iş istasyonuna dönüştürüyor.