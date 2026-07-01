Al-Ahli, Mohamed Salah Transferi İçin Harekete Geçti: Mahrez'in Yerine Mısırlı Yıldız

Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli, yaz transfer döneminin en büyük hamlesini yapmak için ciddi bir girişim başlattı. Cidde ekibi, Liverpool efsanesi Mohamed Salah'ı kadrosuna katmayı ana hedef olarak belirledi. Bu hamle, Saudi Pro League'in dünya futbolunun elit isimlerini çekme stratejisinin bir sonraki adımı olarak değerlendiriliyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Sky Switzerland ve Goal.com'un haberlerine göre, Al-Ahli yönetimi Mısırlı hücum oyuncusunun transfer şartları için ilk taleplerini çoktan iletti. Kulüp, Salah'ı transfer etmek için gerekli olan finansal ve sportif gereklilikleri detaylıca inceliyor. Mohamed Salah son yıllarda birçok kez Orta Doğu kulüplerinin ilgi odağı olsa da, bu kez gelen teklif öncekilerden çok daha ciddi görünüyor.

Riyad Mahrez'in ayrılışı ve yeni lider ihtiyacı

Al-Ahli kadrosunda oluşan boşluğu doldurmak için özellikle Mohamed Salah seçeneğinin değerlendirilmesi tesadüf değil. Takımın ana yıldızlarından biri olan Cezayirli Riyad Mahrez beklenmedik bir şekilde kulüpten ayrıldı. Taraflar karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi süresinden önce feshetti. Bilgilere göre, bu fesih işlemi Al-Ahli'ye yaklaşık 14,5 milyon Euro'ya mal oldu ve Mahrez serbest oyuncı statüsüne geçti.

Bir Afrikalı kanat oyuncusunun ayrılışının ardından ekip, onun yerine en az onun kadar, hatta ondan daha yüksek prestije sahip bir futbolcu getirmeyi planlıyor. Mohamed Salah, sadece sahadaki yetenekleri değil, aynı zamanda tüm Arap dünyasındaki devasa etkisi nedeniyle Suudi kulübü için ideal aday olarak görülüyor.

Transfer stratejisi ve alternatif seçenekler

Al-Ahli yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için diğer adayları da değerlendiriyor. Özellikle Borussia Dortmund oyuncusu Karim Adeyemi kulübün takibinde. Ancak kulüp karar vericileri için Salah tamamen farklı bir seviyede. Mısırlı futbolcu sadece bir sporcu değil, aynı zamanda lig için devasa bir ticari ve kültürel proje olarak görülüyor.

Karim Adeyemi gibi genç yetenekler gelecek için faydalı görünse de, Al-Ahli hiyerarşisinde Mohamed Salah öncelikli hedef olmaya devam ediyor. 32 yaşındaki hücumcunun Avrupa futbolunda hala en etkili ve istikrarlı oyunculardan biri olması, transfer değerini daha da artırıyor.

Liverpool, lider oyuncusunun olası ayrılığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Suudi Arabistan kulüplerinin finansal gücü ve Salah'ın sözleşmesinin sona yaklaşıyor olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek tutuyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, bu Saudi Pro League için bir başka büyük zafer olacak.