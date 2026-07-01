Xiaomi Pazar Kurallarını Değiştiriyor: Şirketin İlk NAS Cihazı Rekor Kırdı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk ağa bağlı depolama cihazı (NAS) ile veri depolama cihazları pazarında gerçek bir yankı uyandırdı. Şirket tarafından sunulan yeni ürün, hem fiyatı hem de teknik özellikleriyle sadece sıradan kullanıcıları değil, sektör uzmanlarını da şaşırtıyor. Ixbt.com'un haberine göre, cihazın satış rakamları beklenenin birkaç kat üzerinde gerçekleşti. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni NAS cihazının en şaşırtıcı yönü fiyat politikasında ortaya çıkıyor. 4 TB kapasiteli bellek sunan versiyon, piyasada 2299 yuan (yaklaşık 338 dolar) fiyatla sunuluyor. Bu paket, her biri 2 TB kapasiteye sahip iki adet Western Digital Red Plus sabit disk (HDD) içeriyor. İşin en ilginç yanı, bu disklerin perakende piyasasındaki toplam fiyatının cihazın kendisinden daha pahalıya gelebilmesidir.

Fiyat Savaşı: Cihaz Kullanıcıya Bedavaya Geliyor

Analistlerin hesaplamalarına göre, tek bir 2 TB Western Digital Red Plus diskin güncel piyasa fiyatı yaklaşık 1159 yuan civarındadır. Yani sadece iki disk zaten 2300 yuanı aşmaktadır. Bu durum, Xiaomi müşterilerinin sabit disklerin kendi fiyatına; işlemcisi, kasası ve yazılımıyla birlikte tüm bir NAS sistemini pratikte ücretsiz olarak elde ettikleri anlamına geliyor.

Durum, 8 TB ve 16 TB kapasiteli üst modellerle daha da ilginç bir hal alıyor. Bu versiyonlarda da Western Digital Red serisinden profesyonel diskler kullanılmış olup, bunları ayrı satın almak tüm sistem fiyatından önemli ölçüde daha pahalıya mal oluyor. Bu agresif pazarlama stratejisi, Xiaomi markasının yeni bir segmente hızla giriş yapmasını sağladı.

Eşi Benzeri Görülmemiş Talep ve Gelecek Planları

Tüketicilerin bu kadar avantajlı bir teklife tepkisi gecikmedi. Xiaomi Mall platformunda kitlesel fonlama (crowdfunding) başladığında, sadece 3 dakika içinde 7 milyon yuan (1 milyon dolar) tutarında fon toplandı. Birkaç saat sonra ise bu rakam 13 milyon yuanı aştı. Bu rakamlar, kişisel bulut depolama sistemlerine olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Özbekistan pazarında da verilerin güvenli depolanmasına ve kişisel sunuculara olan ilginin arttığı göz önüne alındığında, Xiaomi ürününün yerel kullanıcılar için de cazip olması kaçınılmazdır. Cihaz şu an için ağırlıklı olarak iç pazar için tasarlanmış olsa da, global versiyonunun çıkması rekabeti daha da kızıştırabilir.

Sonuç olarak, Xiaomi geleneksel tarzına sadık kalarak, yüksek teknolojili bir ürünü minimum kâr karşılığında sunuyor. Bu durum, Synology veya QNAP gibi pazardaki büyük oyuncuları fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir.