Klopp, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü İçin Ana Aday

·38·Spor
Klopp, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü İçin Ana Aday

Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki beklenmedik mağlubiyeti, teknik ekipte büyük değişikliklere yol açabilir. Almanya Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann'ın geleceğini tartışırken, potansiyel halefi olarak Jurgen Klopp'un ismi öne çıkıyor.

Sky Sport Germany'nin haberine göre, eski Liverpool teknik direktörü, Almanya Futbol Federasyonu'ndan resmi bir teklif gelmesi durumunda milli takımı yönetme olasılığını değerlendirmeye hazır. Ancak şu an için taraflar arasında nihai bir anlaşma yok.

Klopp ana aday haline geliyor

Almanya milli takımının Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etmesi, Nagelsmann üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırdı.

Sky Germany muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı bilgilere göre, Almanya Futbol Federasyonu yönetimi mevcut teknik direktörle olan iş birliğini sonlandırma seçeneğini ciddi şekilde tartışıyor. Klopp ise boşalabilecek koltuk için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

Haberlerde, Klopp'a resmi bir çağrı yapılması durumunda teklifi kabul etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Buna rağmen, 59 yaşındaki uzman bu konuda henüz açık ve kesin bir karar açıklamadı.

Nagelsmann istifa etmek istemiyor

Julian Nagelsmann'ın Almanya Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar devam ediyor.

Teknik direktör, Paraguay mağlubiyetinden sonra kendi isteğiyle görevden ayrılmayacağını bildirdi. Federasyon iş birliğine devam etmek isterse, takımı gelecek turnuvalara hazırlamaya hazır olduğunu belirtti.

Ancak Almanya Futbol Federasyonu yönetiminin Nagelsmann'a olan güveninin azaldığı bildiriliyor. Milli takıma en az son 16 turuna kalma hedefi verilmişti ancak bu hedef gerçekleşmedi.

Paraguay, Almanya'yı sansasyonel bir şekilde durdurdu

Almanya, Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ile karşılaştı. Normal süre ve uzatmalar 1-1 sona erdi.

Penaltı atışlarında Paraguay 4-3 galip geldi. Kai Havertz, Nick Woltemade ve Jonathan Tah vuruşlarını gole çeviremedi. Bu, Almanya'nın Dünya Kupaları tarihindeki ilk penaltı serisi mağlubiyeti oldu.

Böylece dört kez dünya şampiyonu olan ekip, turnuvaya beklenenden çok daha erken veda etti.

Klopp, Almanya futbolunu değiştirebilir mi?

Jurgen Klopp, teknik direktörlük kariyeri boyunca Borussia Dortmund ve İngiltere'nin Liverpool kulüplerinde büyük başarılara imza attı.

Yüksek pres, hızlı hücumlar ve oyuncuları motive etme yeteneğiyle tanınıyor. Bu nedenle Almanya futbol kamuoyu, Klopp'u milli takımı krizden çıkarabilecek temel uzman olarak görüyor.

Klopp daha önce Almanya milli takımını yönetme ihtimali hakkındaki soruya, şu an bu konuyu tartışma zamanı olmadığını söylemişti. Yani bu seçeneği tamamen reddetmedi, ancak henüz resmi görüşmelerin başladığı onaylanmadı.

Nihai karar henüz verilmedi

Şu an için Nagelsmann, Almanya milli takımının mevcut teknik direktörü olmaya devam ediyor. Onu görevden almak veya Klopp ile görüşmelere başlamak konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Klopp'un milli takıma gelişi şu an için olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Ancak Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki bir sonraki başarısızlığı, federasyon yönetimini radikal bir karar almaya zorlayabilir.

Jürgen KloppJulian NagelsmannAlmanyaLiverpoolParaguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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