Lamine Yamal, Julian Alvarez'in Barcelona'ya transferi hakkında: Onun yerinde olsam gelirdim

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in Katalonya başkentine transfer olacağı yönündeki söylentilerle ilgili görüşlerini paylaştı. Genç İspanyol yetenek, Arjantinli futbolcunun dünyanın en iyi kulübünde beklendiğini vurgulayarak bu transferin gerçekleşmesini diledi. Goal.com haberine göre.

Son zamanlarda Julian Alvarez ile Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone arasındaki ilişkilerin soğuduğuna dair haberler yayılıyor. Goal.com'un aktardığına göre, dünya şampiyonu Madrid'den ayrılarak kendisini yeni meydan okumalarda denemek istiyor. Lamine Yamal ise El Larguero'ya verdiği röportajda bu olası transferi desteklediğini gizlemedi.

"Şu an için bunu çok fazla düşünmedim ama harika bir futbolcu olduğu için gelmesini umuyorum. Eğer gelirse, onu kollarımızı açarak karşılarız. Bence dünyanın en iyi kulübüne, en iyi taraftarlarına ve en güzel şehrine gelmiş olurdu. Bu yüzden, onun yerinde olsaydım bu transfere hemen onay verirdim", dedi Yamal.

Katalonya'daki yeni proje ve finansal engeller

Barcelona yönetimi, Julian Alvarez'i Robert Lewandowski için uygun bir varis ve takım hücum hattının gelecekteki lideri olarak görüyor. Daha önce takımın bir diğer lideri Pedri de kulüpte her zaman en güçlü futbolcuların oynaması gerektiğini belirterek Alvarez'in transferine sıcak bakmıştı. Ancak bu anlaşmayı gerçekleştirmek kolay olmayacak.

Katalanlar ciddi finansal sorunlar yaşıyor ve Atletico Madrid'in, doğrudan rakibine bir futbolcu satarken yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kesin. Buna rağmen, kulüp yönetiminin Arjantinli forvet için büyük bir teklif hazırladığı söyleniyor.

Julian Alvarez, Manchester City'den Atletico Madrid'e geçtikten sonra, oyun tarzına uygun ve hücumda ana figür olabileceği bir takım arayışında. Diego Simeone ile yaşanan anlaşmazlıklar, Madrid'den ayrılma kararını daha da kesinleştirdi. Eğer Barcelona finansal meseleleri çözebilirse, La Liga kapsamında yazın en ses getiren transferlerinden biri gerçekleşebilir.