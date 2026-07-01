Hamann, Almanya fiyaskosunda Nagelsmann'ı ana sorumlu tuttu

Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan beklenmedik şekilde elenmesi sert eleştirilere yol açtı. Bayern Münih ve Almanya eski futbolcusu Dettmar Hamann, bu başarısızlığın ana sorumlusu olarak başantrenör Julian Nagelsmann'ı gösterdi.

Hamann'a göre, 38 yaşındaki teknik adam rakipleri ve milli takım adaylarını yeterince takip etmedi. Eski orta saha oyuncusu, Nagelsmann'ın takımda birlik ve beraberlik ortamı oluşturamadığını da vurguladı.

«Asıl sorun başantrenörde»

RTE Sport ekranlarında Almanya'nın Paraguay karşısındaki mağlubiyetini analiz eden Hamann, sorunu futbolculardan ziyade teknik heyetin faaliyetlerine bağladı.

«Asıl sorun antrenörde. Bu çocuk maçları çok az izliyor. Muhtemelen ayda Bundesliga'dan sadece bir veya iki maç izliyordur» dedi Hamann.

Hamann, bir milli takım antrenörünün kulüplerdeki oyuncuların durumunu, gelişimlerini ve kadroya dahil edilebilecek yeni adayları düzenli olarak takip etmesi gerektiğini belirtti.

Afrika Kupası'na gitmemesi de eleştirildi

Hamann, Nagelsmann'ın potansiyel rakipleri analiz etmek için mevcut fırsatları verimli kullanmadığını söyledi.

Eski futbolcu, örnek olarak Ocak ayında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nı verdi. Ona göre, Almanya teknik heyeti Fildişi Sahili ve diğer potansiyel rakipleri yerinde izleyebilirdi.

«Ocak ayında Afrika Kupası vardı. Fildişi Sahili veya diğer potansiyel rakipleri izleme imkanı vardı ancak gitmedi» dedi Hamann.

Ayrıca Nagelsmann, Almanya milli takımına çağrılabilecek bazı futbolcuların kulüp maçlarını da canlı izlemediği için eleştirildi.

Hamann takımda birlik görmedi

Dettmar Hamann, Almanya'nın sadece taktiksel değil, aynı zamanda psikolojik sorunlar da yaşadığını vurguladı.

Ona göre futbolcular sahada tek bir takım olarak hareket etmedi. Böyle bir durumda takım ruhunu oluşturmak ve futbolcuları ortak bir hedef etrafında toplamak başantrenörün temel görevlerinden biridir.

«Bu takımın gerçekten kenetlenmiş olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Futbolcuları birleştirmek ise antrenörün görevidir» dedi.

Hamann, Almanya'nın erken elenmesinin bir tesadüf olmadığını ve takımın sergilediği oyunla tam olarak bu sonucu hak ettiğini sert bir dille ifade etti.

Paraguay, Almanları penaltılarda durdurdu

Almanya milli takımı, Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Paraguay ilk yarıda öne geçti, Almanya ise devreden sonra Kai Havertz'in golüyle durumu eşitledi. Maç, normal süre ve uzatmalar sonunda 1-1 bitti.

Penaltı atışları sonucunda Paraguay 4-3 kazandı. Almanya cephesinde Kai Havertz, Nick Woltemade ve Jonathan Tah penaltılarını gole çeviremedi. Bu, Almanya'nın Dünya Kupaları tarihindeki ilk penaltı serisi mağlubiyeti oldu.

Nagelsmann istifa etmeyi reddetti

Mundial'deki başarısızlığa ve artan eleştirilere rağmen Julian Nagelsmann, kendi isteğiyle görevden ayrılmak istemiyor.

Teknik direktör, Almanya Futbol Federasyonu'nun desteği olduğu sürece 2028 Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi hazırlıklarına devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

«Ben kaçan bir insan değilim. Eğer federasyon benimle devam etmek isterse, takımı gelecek turnuvalara hazırlamaya hazırım» dedi Nagelsmann.

Öte yandan, Almanya Futbol Federasyonu yönetimi geleceği hakkında henüz nihai bir karar vermedi. Takımın son 32 turunda elenmesi, teknik direktörün koltuğunu ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

Alman futbolunda büyük değişiklikler bekleniyor

Almanya son üç Dünya Kupası'nda beklenen sonuçları alamadı. 2018 ve 2022'de grup aşamasını geçemeyen takım, 2026'da son 32 turunda veda etti.

Hamann'ın sert açıklamaları Nagelsmann üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Şimdi Almanya Futbol Federasyonu'nun, antrenörü görevde tutmak veya milli takımı yeni bir teknik adama teslim etmek konusunda kritik bir karar vermesi bekleniyor.