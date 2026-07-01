Yandex Haritalar'a Merdivenlerin 3D Modelleri Geldi: Navigasyon Daha Hassas Hale Geldi

Yandex şirketi, haritalama servisleri olan Yandex Haritalar ve Navigatör'de önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Artık bu platformlarda yaya üst geçitleri ve merdivenlerin detaylı 3D modelleri görünmeye başladı. Bu değişiklik sadece görsel görünümü iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yayalar ve sürücüler için rota planlamasında yeni bir konfor düzeyi sunuyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni özellik, kullanıcıların köprülerdeki, yaya geçitlerindeki ve kavşaklardaki merdivenlerin dış görünüşünü, uzunluğunu ve eğimini önceden değerlendirmesine olanak tanıyor. ixbt.com'un aktardığına göre, söz konusu güncelleme Yandex basın servisi tarafından resmen onaylandı. Artık harita arayüzünde merdivenler sadece bir çizgi olarak değil, hacimli bir nesne olarak görünüyor.

Rota Algoritmalarındaki Değişiklikler

Güncelleme sadece görselleştirme ile sınırlı kalmadı. Yazılımcılar rota oluşturma algoritmalarını da yeniden gözden geçirdi. Artık servis, yolu doğrudan merdivenler üzerinden geçiriyor ve hareket yönünü — nerede yukarı çıkılması, nerede aşağı inilmesi gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu, özellikle karmaşık altyapıya sahip bölgelerde yolun kaybedilmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Geliştiriciler, 3D modellerin; bebek arabasıyla hareket eden ebeveynler, ağır yük taşıyan gezginler ve hareket kısıtlılığı olan vatandaşlar dahil olmak üzere tüm kullanıcı kategorileri için navigasyonu önemli ölçüde kolaylaştırdığını belirtiyor. Merdivenin eğimini ve yüksekliğini önceden bilmek, kullanıcının kendisi için en uygun yolu seçmesine imkan tanıyor.

Şu aşamada hacimli nesneler Moskova, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Kazan ve Minsk gibi büyük şehirlerde mevcut. Bunlar otomobil, yaya ve bisiklet rotaları oluşturulurken otomatik olarak yansıtılıyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu yenilik büyük önem taşıyor, çünkü Yandex servisleri bölgemizde oldukça popüler ve gelecekte bu tür detaylandırmaların Taşkent ve diğer büyük şehirlerin haritalarına da uygulanması bekleniyor.

Gelecek Planları

Yandex, haritalarını yüksek düzeyde detaylandırma stratejisini sürdürüyor. Gelecekte servise şu nesnelerin üç boyutlu modellerinin eklenmesi planlanıyor:

Yeraltı geçitleri ve bunların merdivenleri;

Park ve bahçelerdeki merdivenler;

Demiryolu istasyonları ve havalimanlarındaki karmaşık geçiş koridorları.

Hatırlatalım, daha önce Yandex Haritalar sistemine karmaşık yol ayrımları, köprüler ve binaların 3D görünümleri eklenmişti. Bu tür teknolojik çözümler, dijital haritaları gerçek dünyaya maksimum düzeyde yaklaştırmaya hizmet ediyor.