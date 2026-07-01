Elektrikli araçlar için devrim: CATL Çin'de 2000'den fazla batarya değişim istasyonu kurdu

·32·Teknoloji
Elektrikli araçlar için devrim: CATL Çin'de 2000'den fazla batarya değişim istasyonu kurdu

Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan CATL, elektrikli araç şarj alanında yeni bir dönem başlattı. Şirket, Choco-SEB ağı kapsamında Çin genelinde 2000'den fazla batarya değişim istasyonu kurarak önemli bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Bu teknoloji, sürücülerin uzun süre şarj beklemek yerine, birkaç dakika içinde tam şarjlı bir batarya taktırarak yola devam etmelerine olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla söz konusu ağ, Çin'in 31 eyaletini ve 180 şehrini kapsamaktadır. Bu, ülkedeki küçük ve orta ölçekli şehirlerin %80'inden fazlasının bu altyapı ile donatıldığı anlamına geliyor. Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreği boyunca agresif bir büyüme hızı sergileyerek her ay ortalama 200 yeni istasyon açmayı başardı.

Altyapının genişlemesi ve yeni teknolojiler

CATL sadece şehir merkezlerinde değil, aynı zamanda büyük otoyollarda da konumunu güçlendiriyor. Şu anda Guangzhou-Shenzhen gibi stratejik öneme sahip hızlı tren ve araç yollarında istasyonların inşası hızla devam ediyor. Şirket, gelecekte tüm ülkeyi birbirine bağlayan temel ulusal güzergahları da bu sistemle tamamen kapsamayı planlıyor.

Şirket, faaliyetlerini anakara Çin'in dışına da taşıyor. Özellikle Hong Kong'da ilk iki batarya değişim istasyonu devreye alındı. Planlara göre, 2030 yılına kadar bu bölgedeki istasyon sayısı 36'ya çıkarılacak. Bu adım, CATL markasının uluslararası pazardaki prestijini artırmaya hizmet edecek.

Teknolojik yenilikler de durmuş değil. Yeni altyapıyı desteklemek amacıyla CATL, 800 volt gerilime sahip Chocolate 26 model değiştirilebilir bataryaları tanıttı. Bu bataryalar, yüksek verimlilikleri ve hızlı değişime uygunluklarıyla öne çıkıyor.

Gelecek planları ve hedefler

CATL yönetimi, 2026 yılı sonuna kadar kendisi için devasa hedefler belirledi. Şirket, aktif istasyon sayısını 3000'e çıkarmayı ve kapsama alanını 190'dan fazla şehre genişletmeyi hedefliyor. Bu tür projeler, elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki en büyük engel olan uzun şarj süresi sorununu pratikte çözüyor.

Özbekistan gibi elektrikli araç pazarının hızla geliştiği ülkeler için de CATL deneyimi büyük önem taşıyor. Gelecekte şehirler arası seyahat eden sürücüler için şarj istasyonlarında sıra beklemek yerine, hızlı batarya değişim sistemi en uygun çözüm olabilir.

CATLElektrikli AraçBataryaTeknolojiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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