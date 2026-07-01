Avrupa Ay'ı Diğer Ülkelerin Haritalarıyla Fethetmek İstiyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gelecek vaad eden Argonaut kargo gemisini Ay yüzeyine indirmek için gerekli olan kendi topografik verilerine sahip olmadığını kabul etti. Bu nedenle, tasarım aşamasında ve muhtemelen ilk görev sırasında Avrupa, diğer ülkeler tarafından oluşturulan Ay haritalarını kullanmak zorunda kalacak. Bu durum, bölgenin uzay keşiflerindeki bağımsızlığı meselesini bir kez daha gündeme getirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Argonaut projesi ilk kez 2022 yılında Paris'te düzenlenen ESA bakanlar konferansında önerilmişti. Programın nihai onayı ise 2025 yılında ajansa üye ülkelerin bakanlarının toplantısında gerçekleştirildi. Bu araç, ABD'nin Artemis Ay programına Avrupa'nın katkısı olmasının yanı sıra, kıtaya Dünya'nın uydusunun yüzeyine bağımsız iniş yapma imkanı sağlamalıdır.

Uluslararası İşbirliği ve Veri Eksikliği

Ay'ın güvenli bir şekilde keşfedilmesi ve araçların başarıyla indirilmesi için son derece hassas topografik haritalar gereklidir. Son yirmi yılda ABD, Hindistan ve Çin gibi ülkeler, kendi ulusal programları kapsamında bu tür verileri aktif olarak toplamaktadır. Avrupa ise şu ana kadar Ay yüzeyini haritalamak için bağımsız bir sistem oluşturamadı.

ESA'nın insansız ve robotik araştırmalar programı direktörü Daniel Neuenschwander, ajans konseyinin 17 Haziran'daki toplantısının ardından, Argonaut projesi için mevcut verilerin dış tedarikçilerden satın alınacağını bildirdi. Ajans kesin ortakları açıklamamış olsa da, temel kaynaklar olarak ABD, Hindistan ve Çin görülüyor.

Şu anda uzayda mevcut olan en hassas veriler şu araçlara aittir:

ABD'nin Lunar Reconnaissance Orbiter aracı (2009'dan beri çalışıyor, bazı bölgeleri 0,5 metre hassasiyetle görüntüledi);

Hindistan'ın Chandrayaan-2 yörünge aracı (25 santimetreye kadar yüksek çözünürlüklü görüntüler sunabiliyor);

Çin'in Chang'e-1 göreviyle başlayan kapsamlı veri tabanı.

Gelecek Planları ve Bağımsızlığa Doğru Adımlar

ESA, topografik verilerin satın alınması için ne kadar bütçe harcanacağını açıklamadı. Ancak ajans şimdiden kendi haritalama sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Daniel Neuenschwander'ın sözlerine göre, şu anda birkaç küçük Ay görevi geliştiriliyor. Bunlardan ikisi özellikle Ay'ın güney kutbu bölgesini keşfetmeye odaklanacak; ki Avrupa aracının tam olarak bu bölgeye inmesi planlanıyor.

Argonaut kargo gemisi, Ay yüzeyine 1500 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Plana göre ilk uçuş 2030 yılında gerçekleştirilecek, sonraki görevler ise her iki-üç yılda bir tekrarlanacak. Bu proje, Avrupa'nın uzay yarışındaki konumunu güçlendirmek için stratejik öneme sahip, ancak şimdilik bu yolda yabancı teknolojilere güvenmek zorunda kalınıyor.