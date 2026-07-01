Manchester City, Tonali için 110 milyon euro hazırladı

Manchester City, yaz transfer döneminde bir bomba transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İspanyol Marca'nın haberine göre, "Cityliler" Newcastle orta saha oyuncusu Sandro Tonali için 110 milyon euronun üzerinde bir teklif yapabilir.

Manchester kulübü yakın zamanda Nottingham Forest ile Elliot Anderson transferi için 116 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varmıştı. Şimdi ekip, orta sahayı bir başka pahalı futbolcuyla güçlendirmeyi planlıyor.

Tonali için 110 milyon euroluk teklif hazırlanıyor

Marca'nın haberine göre, Manchester City yönetimi Sandro Tonali'yi yaz transfer döneminin bir sonraki ana hedefi olarak belirledi.

Kaynaklar, "Citylilerin" 26 yaşındaki İtalyan futbolcu için 110 milyon euronun üzerinde bir meblağ harcamaya hazır olduğunu belirtti. Eğer transfer gerçekleşirse, Tonali tarihin en pahalı İtalyan futbolcularından biri olacak.

Ancak şu ana kadar Manchester City veya Newcastle tarafından resmi bir teklif veya müzakerelere dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle haber, tamamlanmış bir transfer olarak değil, müzakereler öncesi sızan bir bilgi olarak değerlendirilmelidir.

Tonali için diğer kulüpler de yarışıyor

İtalyan orta saha oyuncusuna ilgi gösteren tek kulüp Manchester City değil. Tottenham'ın Tonali için daha önce büyük bir teklif yaptığı ancak Newcastle'ın bunu reddettiği bildirildi.

Çeşitli kaynaklara göre, Londra kulübü 80 milyon sterlin civarında bir teklifle çıktı. Newcastle ise futbolcusunu 100 milyon sterlinin üzerinde bir rakama değerliyor. Arsenal'in de durumu takip eden kulüpler arasında olduğu belirtildi.

Bu durum, Tonali için İngiltere'nin önde gelen kulüpleri arasında ciddi bir transfer savaşının başlayabileceğini gösteriyor.

City orta sahayı tamamen yeniliyor

Manchester City, Elliot Anderson transferi için Nottingham Forest ile 116 milyon sterline anlaştı. Bu rakamın kulüp tarihinin en büyük transferlerinden biri olması bekleniyor.

Anderson'dan sonra Tonali'nin de transfer edilmesi, "Citylilerin" orta sahayı ciddi şekilde yeniden yapılandırmaya başladığı anlamına geliyor.

İtalyan futbolcu hem defansif orta saha hem de oyun kurucu merkez orta saha olarak görev yapabiliyor. Fiziksel mücadeledeki aktifliği, pas kalitesi ve saha merkezindeki disiplini City'nin oyun tarzına uyum sağlayabilir.

Tonali'nin sözleşmesi 2029'a kadar

Sandro Tonali, 2023 yazında Milan'dan Newcastle'a transfer oldu. İngiliz kulübü transfer bedelini resmi olarak açıklamadı ancak rakamın yaklaşık 55-60 milyon sterlin civarında olduğu tahmin ediliyordu.

Futbolcunun ilk sözleşmesi 2028'e kadar yapılmış olsa da daha sonra anlaşma uzatıldı. Mevcut sözleşme 2029 yazına kadar geçerli ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Bu durum Newcastle'a müzakerelerde güçlü bir pozisyon sağlıyor. Kulüp futbolcuyu satmak zorunda değil ve ancak çok büyük bir teklif gelmesi durumunda transferi değerlendirebilir.

Transfer henüz resmi olarak onaylanmadı

Şu an için Tonali'nin Manchester City'ye geçişi konusunda kulüpler arasında bir anlaşma bulunmuyor. Marca'nın haberi diğer bazı kaynaklarda da yayılmış olsa da resmi bir teklif gönderildiği onaylanmadı.

Ayrıca, Tottenham'ın futbolcu için aktif mücadele etmesi ve Newcastle'ın talep ettiği rakam da transfer sürecini zorlaştırabilir.

Eğer Manchester City 110 milyon euroluk bir teklifle çıkarsa, Tonali'nin yaz transfer döneminin en büyük savaşlarından birinin merkezinde yer alması bekleniyor.