Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası katılımını tamamlayarak ülkesine döndü. Futbolcuların karşılama töreninde, milli takımın genç savunmacısı Behruz Karimov, medya mensuplarına Dünya Kupası'ndan çıkardığı dersler ve gelecek planları hakkında konuştu.

Karimov'a göre turnuva, Özbek futbolcuların uluslararası düzeydeki gerçek potansiyellerini değerlendirmelerine yardımcı oldu. Ayrıca, Avrupa'nın top şampiyonlukları ve diğer lig kulüplerinin kendisiyle ilgilendiğini belirtti.

«Kendi seviyemizi gördük»

Behruz Karimov, Dünya Kupası'nın Özbekistan milli takımı için çok önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

«Dünya Kupası bizim için önemli bir turnuvaydı. Kendi seviyemizi gördük. Gelecek turnuvalarda daha iyi performans gösterip hak ettiğimiz sıraları almaya çalışacağız», dedi futbolcu.

Genç savunmacıya göre, Dünya Kupası maçları takıma güçlü rakiplere karşı hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiğini gösterdi.

Taraftarlara ve Cumhurbaşkanına teşekkür etti

Karimov, Dünya Kupası boyunca milli takımı destekleyen tüm taraftarlara teşekkürlerini sundu.

«Bize güvenen taraftarlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz», dedi milli takım oyuncusu.

Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın final aşamasında yer aldı. Sonuçlar beklendiği gibi olmasa da, turnuva futbolcular için büyük bir deneyim ve uluslararası sahnede kendilerini gösterme fırsatı oldu.

Top 5 ligden ilgi var

Behruz Karimov'a göre, şu anda Avrupa'nın top 5 liginden ve diğer liglerden kendisinin hizmetlerine ilgi duyuluyor.

«Şu an için top 5 ligden ve diğer liglerden ilgi var. Bunları değerlendirip bir karara varacağız», dedi Karimov.

Daha önce İngiltere Premier League, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 kulüplerinin genç futbolcuyu izlediği haberleri yayılmıştı. Ancak transfer piyasasındaki rekabet nedeniyle kulüp isimleri açıklanmadı.

Şu an için resmi bir teklif veya nihai bir anlaşma bilgisi yok. Bu nedenle futbolcunun bir sonraki kulübünün, tüm seçenekler değerlendirildikten sonra belli olması bekleniyor.

En büyük hayali — Real Madrid'de oynamak

Karimov, gelecekte Madrid'in Real Madrid kulübü formasıyla top koşturmayı hayal ettiğini gizlemedi. Ancak bu seviyeye kademeli olarak ulaşılması gerektiğini bildiğini söyledi.

«Hayalim Real Madrid'de oynamak. Ancak oraya şu an doğrudan gitmek mümkün değil. Diğer liglerde oynayarak bu hedefe ulaşmak istiyorum», dedi futbolcu.

Genç savunmacının bu sözleri, büyük hedeflerinin yanı sıra kariyerini aşama aşama geliştirmeye hazır olduğunu da gösteriyor.

Dünya Kupası Karimov için büyük kapılar açtı

Behruz Karimov, Dünya Kupası'ndaki performansıyla uluslararası uzmanların ve kulüplerin dikkatini çekti. Özellikle savunmadaki soğukkanlılığı, fiziksel kapasitesi ve top tekniği olumlu değerlendirildi.

Şimdi futbolcu ve temsilcilerinin, gelen seçenekleri analiz ederek düzenli oyun pratiği ve gelişim için en uygun yolu seçmeleri gerekecek.

Real Madrid şu an için bir hayal olabilir. Ancak Dünya Kupası'nda kendini gösteren Behruz Karimov için Avrupa futboluna açılan ilk kapılar çoktan aralanmaya başladı.