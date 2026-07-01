Arsenal yıldızı Declan Rice dünyanın en iyi futbolcusu olmaya aday

Arsenal ve İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Declan Rice, üstün yetenekleri ve liderlik becerileriyle dünya futbolunun elitleri arasında sağlam bir yer edindi. Son yıllarda gösterdiği istikrarlı performans sayesinde 25 yaşındaki oyuncu, sadece takımının motoru olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte prestijli Ballon d'Or ödülü için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Stefan Schwarz, Goal.com'a verdiği röportajda Declan Rice'ın şimdiden "dünya klasında" bir oyuncuya dönüştüğünü vurguladı. Ona göre İngiliz futbolcunun temel gücü sadece bireysel yeteneğinde değil, aynı zamanda sahada takım arkadaşlarının oyununu yükseltebilme becerisinde yatıyor. Bu özellik, modern futboldaki en nadir niteliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Liderlik ve takım üzerindeki etki

2023 yılında West Ham'dan 105 milyon sterlinlik rekor bir ücretle Arsenal'e katılan Declan Rice, kısa sürede Mikel Arteta'nın takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sahadaki disiplini, top kapmadaki hassasiyeti ve hücum organizasyonlarındaki aktif rolü, "Topçular"ın oyununu yeni bir seviyeye taşıdı. Stefan Schwarz'a göre Rice sadece kendisi için oynamıyor, liderlik ve iletişim becerileri sayesinde çevresindeki arkadaşlarının da daha iyi oynamasını sağlıyor.

Declan Rice, kariyeri boyunca kupa kazanma arzusunu hiç gizlemedi. West Ham ile Konferans Ligi'ni kazanan futbolcu, Arsenal formasıyla Premier League ve Şampiyonlar Ligi gibi en prestijli turnuvalarda zafer kazanmayı hedefliyor. Uzmanlar, onun bu azmi ve istikrarının Ballon d'Or yarışında belirleyici bir faktör olacağını tahmin ediyor.

Efsanelerle kıyaslama

İngiltere milli takımının eski oyuncusu Peter Reid de Declan Rice hakkında oldukça olumlu görüşlere sahip. Genç yıldızı, İngiliz futbolunun efsanesi Bryan Robson ile aynı kefeye koydu. Reid, Rice'ın sahada büyük bir etki gücüne sahip olduğunu ve oyun tarzının geçmişin büyük orta saha oyuncularının en iyi özelliklerini bünyesinde barındırdığını belirtti. Şu anda Harry Kane'den sonra milli takım kaptanlığı için ana aday olarak görülüyor.

Eğer Declan Rice, İngiltere milli takımıyla Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kazanırsa, dünyanın en iyi futbolcusu seçilme ihtimali ciddi oranda artacaktır. Şu anda sadece savunma aksiyonlarıyla değil, kritik anlarda gol atma ve asist yapma becerisiyle de öne çıkıyor. Bu da onu modern "box-to-box" orta saha oyuncusunun ideal bir örneği haline getiriyor.

Futbolseverler için Declan Rice gibi çok yönlü oyuncuların performansını izlemek büyük bir heyecan kaynağı. Premier League'in yüksek temposu ve fiziksel mücadelelerle dolu maçlarında Rice, dayanıklılığıyla fark yaratıyor. Arsenal formasıyla yaptığı her hareket, takımın şampiyonluk yarışındaki şansını doğrudan etkiliyor.