Demiryollarında güneş panelleri: Sun-Ways girişimi sektörde devrim yaratıyor

·8·Teknoloji
Demiryollarında güneş panelleri: Sun-Ways girişimi sektörde devrim yaratıyor

Enerji sektöründe yeni bir dönem başlıyor: Artık sıradan demiryolu rayları devasa elektrik santrallerine dönüşebilir. İsviçre merkezli Sun-Ways girişimi, demiryolu rayları arasındaki boşluğu verimli kullanmak amacıyla özel güneş panelleri kurulum teknolojisini başarıyla test etti. Bu inovasyon, ek arazi işgal etmeden temiz enerji üretilmesine olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistemin özelliği, fotovoltaik panellerin standart demiryolu rayları arasına kurulması ve trenlerin hareketine kesinlikle engel olmamasıdır. Üretilen elektrik enerjisi genel şebekeye, yakındaki istasyonlara, terminallere ve hatta hareket halindeki trenin kendisine aktarılabilir. Bu da ulaşım sisteminin otonomisini artırmaya hizmet eder.

Hızlı kurulum ve yüksek güvenlik

Sun-Ways kurucusu Joseph Scuderi, projenin hem güvenlik hem de verimlilik açısından beklenen sonuçları verdiğini belirtti. ixbt.com verilerine göre, test süresince 11.000'den fazla tren bu panellerin üzerinden geçmesine rağmen, cihazların stabilitesi ve tren hareketlerinin güvenliği zarar görmedi. Paneller, özel bir "kilitleme" sistemi aracılığıyla raylara sabitleniyor.

Kurulum süreci de yüksek teknolojik bir çözüme sahip. Scheuchzer AG şirketi ile iş birliği içinde geliştirilen özel makine, saatte 300 metreye kadar güneş paneli döşeme kapasitesine sahip. Bir iş gününde 500'den fazla panel raylar arasına yerleştirilebiliyor. Bu, geleneksel güneş çiftlikleri kurmaya kıyasla çok daha hızlı ve ekonomik bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Enerji verimliliği ve avantajlar

Teknik özelliklere değinecek olursak, her bir panelin uzunluğu yaklaşık 2 metredir ve 380 W güç sağlar. Bir günlük çalışma hacmi sonucunda kurulan paneller toplamda 190 kW üretim kapasitesine sahip olur. Bu teknolojinin temel avantajları aşağıda belirtilmiştir:

  • Yeni arazi satın alma veya tahsis etme ihtiyacının olmaması;
  • Mevcut altyapının (demiryollarının) çift yönlü kullanımı;
  • Yapıların tasarlanması veya güçlendirilmesi maliyetlerinin olmaması;
  • Çevresel etkinin minimum düzeyde olması.
Özbekistan gibi güneşli günlerin çok olduğu ve geniş demiryolu ağına sahip ülkeler için bu teknoloji gelecekte çok gelecek vaat edici olabilir. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin arttığı bir dönemde, demiryolu hatlarının enerji amaçlı kullanılması ekonomik verimliliği şüphesiz önemli ölçüde artıracaktır.

Sun-Ways şu anda bu projeyi genişletmek ve uluslararası pazara taşımak üzerinde çalışıyor. Eğer bu teknoloji küresel ölçekte yaygınlaşırsa, dünya genelinde binlerce kilometrelik demiryolu yeşil enerji kaynağına dönüşecek.

Güneş PanelleriSun-WaysDemiryoluTeknolojiEnerji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avrupa Ay'ı Diğer Ülkelerin Haritalarıyla Fethetmek İstiyorAvrupa Ay'ı Diğer Ülkelerin Haritalarıyla Fethetmek İstiyorBugün, 15:24Yandex Haritalar'a Merdivenlerin 3D Modelleri Geldi: Navigasyon Daha Hassas Hale GeldiYandex Haritalar'a Merdivenlerin 3D Modelleri Geldi: Navigasyon Daha Hassas Hale GeldiBugün, 14:56Elektrikli araçlar için devrim: CATL Çin'de 2000'den fazla batarya değişim istasyonu kurduElektrikli araçlar için devrim: CATL Çin'de 2000'den fazla batarya değişim istasyonu kurduBugün, 14:21Xiaomi Pazar Kurallarını Değiştiriyor: Şirketin İlk NAS Cihazı Rekor KırdıXiaomi Pazar Kurallarını Değiştiriyor: Şirketin İlk NAS Cihazı Rekor KırdıBugün, 13:50GMKtec, uygun fiyatlı ve kompakt G5S mini bilgisayarı tanıttıGMKtec, uygun fiyatlı ve kompakt G5S mini bilgisayarı tanıttıBugün, 13:23Dünyada Son Ayların En Güçlü Jeomanyetik Fırtınası BekleniyorDünyada Son Ayların En Güçlü Jeomanyetik Fırtınası BekleniyorBugün, 12:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı