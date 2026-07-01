Demiryollarında güneş panelleri: Sun-Ways girişimi sektörde devrim yaratıyor

Enerji sektöründe yeni bir dönem başlıyor: Artık sıradan demiryolu rayları devasa elektrik santrallerine dönüşebilir. İsviçre merkezli Sun-Ways girişimi, demiryolu rayları arasındaki boşluğu verimli kullanmak amacıyla özel güneş panelleri kurulum teknolojisini başarıyla test etti. Bu inovasyon, ek arazi işgal etmeden temiz enerji üretilmesine olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistemin özelliği, fotovoltaik panellerin standart demiryolu rayları arasına kurulması ve trenlerin hareketine kesinlikle engel olmamasıdır. Üretilen elektrik enerjisi genel şebekeye, yakındaki istasyonlara, terminallere ve hatta hareket halindeki trenin kendisine aktarılabilir. Bu da ulaşım sisteminin otonomisini artırmaya hizmet eder.

Hızlı kurulum ve yüksek güvenlik

Sun-Ways kurucusu Joseph Scuderi, projenin hem güvenlik hem de verimlilik açısından beklenen sonuçları verdiğini belirtti. ixbt.com verilerine göre, test süresince 11.000'den fazla tren bu panellerin üzerinden geçmesine rağmen, cihazların stabilitesi ve tren hareketlerinin güvenliği zarar görmedi. Paneller, özel bir "kilitleme" sistemi aracılığıyla raylara sabitleniyor.

Kurulum süreci de yüksek teknolojik bir çözüme sahip. Scheuchzer AG şirketi ile iş birliği içinde geliştirilen özel makine, saatte 300 metreye kadar güneş paneli döşeme kapasitesine sahip. Bir iş gününde 500'den fazla panel raylar arasına yerleştirilebiliyor. Bu, geleneksel güneş çiftlikleri kurmaya kıyasla çok daha hızlı ve ekonomik bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Enerji verimliliği ve avantajlar

Teknik özelliklere değinecek olursak, her bir panelin uzunluğu yaklaşık 2 metredir ve 380 W güç sağlar. Bir günlük çalışma hacmi sonucunda kurulan paneller toplamda 190 kW üretim kapasitesine sahip olur. Bu teknolojinin temel avantajları aşağıda belirtilmiştir:

Yeni arazi satın alma veya tahsis etme ihtiyacının olmaması;

Mevcut altyapının (demiryollarının) çift yönlü kullanımı;

Yapıların tasarlanması veya güçlendirilmesi maliyetlerinin olmaması;

Çevresel etkinin minimum düzeyde olması.

Özbekistan gibi güneşli günlerin çok olduğu ve geniş demiryolu ağına sahip ülkeler için bu teknoloji gelecekte çok gelecek vaat edici olabilir. Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin arttığı bir dönemde, demiryolu hatlarının enerji amaçlı kullanılması ekonomik verimliliği şüphesiz önemli ölçüde artıracaktır.

Sun-Ways şu anda bu projeyi genişletmek ve uluslararası pazara taşımak üzerinde çalışıyor. Eğer bu teknoloji küresel ölçekte yaygınlaşırsa, dünya genelinde binlerce kilometrelik demiryolu yeşil enerji kaynağına dönüşecek.