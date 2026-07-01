Liverpool savunmasını güçlendirdi: Jeremy Jacquet transferi resmen açıklandı

·1·Spor
Liverpool savunmasını güçlendirdi: Jeremy Jacquet transferi resmen açıklandı

İngiltere kulübü Liverpool, yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından birini tamamladı. Merseyside ekibi, Fransa'nın Rennes kulübü savunmacısı Jeremy Jacquet'nin transferini resmen duyurdu. Bu transfer, Premier League devi için sadece kadroyu gençleştirmek değil, aynı zamanda gelecekteki savunma hattını güçlendirmek adına stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, transferin toplam bedeli 60 milyon sterlin (yaklaşık 80 milyon dolar) olarak belirlendi. Liverpool başlangıçta 55 milyon sterlin ödeyecek, kalan 5 milyon sterlin ise oyuncunun performansına bağlı olarak bonus şeklinde verilecek. 20 yaşındaki yetenekli savunmacı Anfield'da beş yıllık sözleşmeye imza attı; ayrıca anlaşmada süreyi bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Liverpool, Jeremy Jacquet için yürüttüğü mücadelede Bayern Munich ve Chelsea gibi Avrupa'nın birçok dev kulübünü geride bırakmayı başardı. Oyuncu, Merseyside ekibini seçme nedeni olarak kulüpteki net projeyi ve kişisel gelişim fırsatını gösterdi. Kendi ifadelerine göre, Chelsea kadrosundaki rekabetin aşırı yüksek olması ve oyuncu sayısının fazlalığı kararını etkiledi.

Virgil van Dijk'tan öğrenme fırsatı

Genç savunmacı, Liverpool'a geçişini "büyük bir hayal" olarak nitelendirdi. Özellikle takım kaptanı Virgil van Dijk ile birlikte oynama fırsatına yüksek değer veriyor. Kulübün resmi web sitesine verdiği röportajda Jacquet, "Virgil van Dijk kariyerinin sonuna yaklaşıyor olsa da, onunla birlikte antrenman yapmak benim için devasa bir deneyim olacak. Bana çok şey öğretebilir. Bu seviyedeki ustalarla çalışmaktan daha iyi bir şey yok" dedi.

Belirtmek gerekir ki, bu transferle ilgili ön anlaşma Ocak ayında yapılmıştı. Ancak Fransa genç milli takım oyuncusunun omuzundan ciddi bir sakatlık geçirmesi nedeniyle resmi süreçler biraz gecikti. Futbolcu şu anda rehabilitasyon sürecini tamamen tamamladı ve yeni sezon öncesi hazırlıklara katılmaya hazır hale geldi.

Yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Jeremy Jacquet, as kadro için Joe Gomez ve bir diğer genç yetenek Giovanni Leoni ile rekabet edecek. Liverpool'un bu hamlesi, takımın savunma hattındaki sorunları çözmeye ve uzun vadeli istikrar sağlamaya yönelik. Liverpool'un oyun tarzı ve yeni genç yıldızların yükselişi her zaman ilgi odağı olduğu için bu transfer futbolseverler için büyük önem taşıyor.

LiverpoolTransferJeremy JacquetPremier LeagueFutbol Haberleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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