Real Madrid, Michael Olise için rekor bir teklif hazırlıyor

Real Madrid, yaz transfer döneminde bir sansasyon daha yaratmayı planlıyor. İspanyol basınına göre "Los Blancos", Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise için 200 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödemeye hazır.

El Debate'nin haberine göre, teklifin ana kısmı 180 milyon Euro, çeşitli bonuslar ise ek olarak 33 milyon Euro olabilir. Böylece anlaşmanın toplam değeri 213 milyon Euro'ya ulaşacak.

Olise, futbol tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olabilir

Eğer 213 milyon Euro'luk transfer gerçekleşirse, Michael Olise futbol tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu konumuna yükselecek.

Mevcut rekor, 2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro karşılığında transfer olan Neymar'a ait. Ancak Olise ile ilgili rakamlar farklı kaynaklarda değişiklik gösteriyor.

Özellikle SPORT gazetesine dayandırılan diğer haberlerde, Real Madrid'in 190 milyon Euro sabit ve 33 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 223 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı belirtiliyor. Eğer bu rakam onaylanırsa, Olise Neymar'ın rekorunu kırabilir. Şu an için her iki senaryo da resmi olarak onaylanmamış transfer iddiaları olarak kalmaya devam ediyor.

Alvarez seçeneği gerçekleşmedi

Haberlere göre Real Madrid, başlangıçta Madrid'in diğer kulübü Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katmaya çalıştı.

Ancak bu konuda bir anlaşmaya varılamamasının ardından kulüp yönetimi odağını Olise'ye çevirdi. Fransız futbolcunun kanattaki hızı, bire birdeki becerisi ve asist yapma yeteneği, onu Real Madrid için ana transfer hedefi haline getirdi.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2024 yazında Crystal Palace'tan Bayern Münih'e transfer oldu. Münih kulübüyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Bayern Münih, Olise'yi satmak istemiyor

Transfer yolundaki en büyük engel, Bayern Münih'in katı tutumu.

Kulüp başkanı Herbert Hainer, Olise'yi satma planlarının olmadığını açıkça belirtti. Hainer ayrıca, Real Madrid yönetiminin Bayern Münih ile iletişime geçmediğini, futbolcu veya temsilcileriyle herhangi bir görüşme yapmadığını bildirdi.

Hainer, "Florentino Perez bir teklif hazırlıyorsa, boşuna uğraşmasın. Michael Olise'yi satmak istemiyoruz" dedi.

Bu nedenle, 200 milyon Euro'nun üzerindeki bir teklifin bile Münih kulübünü müzakere masasına oturtmaya zorlayacağı garanti değil.

Üç futbolcu satış listesine konulabilir

El Debate'nin haberinde, Real Madrid'in bu devasa transferi finanse etmek için kadrodaki bazı oyuncularla vedalaşmaya hazır olduğu da belirtildi.

Kaynak, şu futbolcuların satılma ihtimalinin olduğunu kaydediyor:

Alvaro Carreras;

Din Hoyseen;

Eduardo Camavinga.

Madrid ekibinin bu üç oyuncunun transferinden toplamda 120 milyon Euro civarında gelir elde etmeyi planladığı söyleniyor. Ancak onlar hakkında henüz resmi bir teklif veya kulüpten bir satış açıklaması gelmedi.

Özellikle Camavinga'nın satılması taraftarlar için beklenmedik bir karar olabilir. Fransız orta saha oyuncusu, birden fazla pozisyonda oynayabilmesi ve genç yaşıyla takım için kritik bir isim olarak görülüyor.

Real Madrid kadroyu tamamen yeniliyor

Madrid kulübü, yaz transfer döneminde takımı ciddi şekilde yeniden yapılandırmaya girişti.

Real Madrid'in resmi kaynaklarında Ibrahima Konate, Bernardo Silva ve Marc Cucurella'nın transferleri duyuruldu. Denzel Dumfries ile anlaşmaya varıldığı haberi ise İspanyol basınında yer aldı.

Ayrıca Jose Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri getirildi. Portekizli çalıştırıcı ile 2029 yazına kadar sözleşme imzalandı ve 13 Temmuz'da takımla çalışmaya başlaması planlanıyor.

Transfer henüz söylenti aşamasında

Olise konusunda farklı kaynaklar büyük rakamlardan bahsetse de, şu ana kadar ne Real Madrid ne de Bayern Münih resmi bir teklif yapıldığını onaylamadı.

Aksine, Münih kulübü yönetimi futbolcuyu satmayacaklarını vurguluyor. Bu nedenle 213 veya 223 milyon Euro'luk transfer haberlerine temkinli yaklaşmak gerekiyor.

Ancak Real Madrid gerçekten resmi bir teklifle gelirse, Michael Olise mücadelesi yaz transfer döneminin en büyük olayı haline gelebilir.