Willy Sagnol: “Michael Olise Ballon d'Or'u kazanmazsa, futbolda bir şeyler yanlış gidiyor demektir”

·40·Spor
Willy Sagnol: “Michael Olise Ballon d'Or'u kazanmazsa, futbolda bir şeyler yanlış gidiyor demektir”

Bayern Münih ve Fransa milli takımının eski savunmacısı Willy Sagnol, modern futbol yıldızları hakkında beklenmedik açıklamalarda bulundu. Sagnol'e göre, günümüzde dünyanın en iyi futbolcusu unvanını hak eden kişi Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo değil, Münih kulübünün yeni yıldızı Michael Olise'dir. Sagnol'ün bu itirafı Avrupa spor kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı. Goal.com haber veriyor.

BILD'e verdiği röportajda, Michael Olise'nin diğer tüm oyunculardan belirgin şekilde önde olduğunu vurguladı. Sagnol'e göre, 24 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonunda "Ballon d'Or" ödülünü kazanamazsa, bu adaletsizliğin zirve noktası olur. Sagnol, futbolcuyu takım oyunu konusunda rakipsiz görüyor.

Takım ruhu ve efsanelerle karşılaştırma

Willy Sagnol, Michael Olise'nin stilini efsanevi Zinedine Zidane ile kıyasladı. Sagnol'e göre, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo son 15 yılda futbola domine etmiş olsalar da, onlar daha çok kendi istatistikleri ve kişisel başarıları için hareket ettiler. Olise ise aksine, sahada kendisini değil, takımın çıkarlarını ön planda tutuyor.

Eski savunmacı, “Olise sadece bir takım oyuncusu, bireyselci değil. Onun için gol atmakla asist yapmak arasında fark yok, asıl olan takımına fayda sağlamak. Çocuklarımız için nihayet gerçek bir örnek olabilecek bir futbolcu ortaya çıktı” şeklinde belirtti. Sagnol'e göre, modern futbolda böyle bir fedakarlık çok nadir rastlanan bir durumdur.

Ayrıca Sagnol, Fransa milli takımının ana yıldızı Kylian Mbappe'ye de değindi. Mbappe'nin yüksek yetenekli bir futbolcu olduğunu kabul etse de, onun daha çok kendi kariyerine ve kişisel hedeflerine odaklanmasını eleştirdi. Sagnol'e göre Michael Olise, sahadaki zarafeti ve oyun görüşüyle Mbappe'yi bile geride bırakıyor.

Transfer piyasasındaki yankılar

Goal.com'un haberine göre, Michael Olise hakkındaki bu olumlu görüşler tesadüf değil. Şu anda Real Madrid, futbolcu için rekor düzeyde bir ödeme yapmaya hazırlanıyor. İspanyol devi, Olise'yi Kylian Mbappe ile birlikte hücum hattında görmek istiyor. Bu durum, futbolcunun sadece Bayern Münih'te değil, dünya çapında itibarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Sagnol röportaj sırasında Bayern savunmacısı Dayot Upamecano hakkında da sıcak görüşler bildirdi. Savunmacının fiziksel durumunu ve teknik gelişimini yüksek değerlendiren Sagnol, onu Münih kulübünün geçmişteki efsanevi savunmacılarıyla kıyasladı. Ancak sohbetin ana merkezi yine Michael Olise ve onun Ballon d'Or adaylığı oldu.

Hatırlatmak gerekirse, Michael Olise Fransa milli takımı formasıyla da sergilediği parlak performansla taraftarların sevgisini kazanmayı başardı. Sahadaki hareketleri ve takım için verdiği emekler uzmanlar tarafından yüksek takdir topluyor. Sagnol'e göre, tam da böyle oyuncular futbolun gerçek değerlerini koruyorlar.

Bayern MunichMichael OliseReal MadridBallon d'OrFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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