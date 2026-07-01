Milan Transfer Rekorunu Kırıyor: Ruben Amorim Takıma Yeni Forvet Getirdi

İtalyan kulübü Milan, yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde ilk büyük transferini gerçekleştirdi. Kulüp, Paris Saint-Germain forveti ve Portekiz milli takım oyuncusu Goncalo Ramos ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bu anlaşma, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un verdiği bilgilere göre Milan, 25 yaşındaki forvet için yaklaşık 70 milyon euro (60 milyon sterlin) harcadı. Ramos, kulüple 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Bu adım, Milan yönetiminin geçen sezonki başarısızlıklardan sonra takımı yeniden yapılandırma ve zirveye taşıma konusundaki ciddi niyetini gösteriyor.

Bu transferle Rossoneri, önceki rekorunu kırmış oldu. Şimdiye kadar kulübün en pahalı transferi, 2019 yılında Lille'den 42 milyon sterline transfer edilen Rafael Leao idi. Artık Goncalo Ramos, Milan tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını elde etti.

Yeni forvetin deneyimi ve başarıları

Goncalo Ramos, dünya futbol kamuoyu tarafından 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre kalesine attığı hat-trick ile yakından tanınıyor. Olhanense ve Benfica akademilerinde yetişen forvet, Paris'teki kariyeri boyunca da etkili bir performans sergiledi. Paris Saint-Germain formasıyla 131 maça çıkarak 45 gol atmayı başardı.

Fransa'daki kariyeri boyunca üç kez Ligue 1 şampiyonluğu ve iki kez Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Ramos, galibiyet mentalitesine sahip olduğunu kanıtladı. Şimdi bu deneyimini Serie A mücadelelerinde kullanması bekleniyor.

Ruben Amorim, geçen ay Milan ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Yönetimin Ramos için ayırdığı büyük bütçe, kulüp sahiplerinin eski Manchester United hocası Amorim'e tam olarak güvendiğini ve onu gerekli kaynaklarla desteklemeye hazır olduğunu gösteriyor. Yedi kez Avrupa şampiyonu olan takım için Ramos'un hücumdaki ana güç olması bekleniyor.

Fiziksel güç ve teknik beceriyi bünyesinde barındıran Portekizli forvetin, Milan hücum hattına liderlik etmesi umuluyor. Takımın temel hedefi, Serie A'da üst sıraları yeniden ele geçirmek ve Avrupa'nın en prestijli turnuvalarında tekrar söz sahibi olmaktır.