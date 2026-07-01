Google Popüler Tenor Servisini Kapatıyor: Telegram ve Discord GIF'siz Kalabilir

Dünyanın en büyük GIF animasyon platformu olarak kabul edilen Tenor servisi, genel API sistemini kapatacağını duyurdu. Google'a ait olan bu servis, 30 Haziran 2026'dan itibaren harici uygulamalar ve botlar için veri alışverişini tamamen durduracak. Bu karar, milyonlarca kullanıcı için mesajlaşma uygulamaları ve sosyal ağlarda alışılagelmiş GIF'leri arama ve gönderme imkanını kısıtlayacak. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni API anahtarlarının kaydedilmesi ve Tenor ile entegrasyon süreci çoktan, yani 13 Ocak 2026'dan itibaren durduruldu. Belirlenen tarihten sonra Tenor API sistemine gönderilen her istek hata ile sonuçlanacak. Bu durum, söz konusu platformu kullanan tüm harici servislerin çalışmasını ciddi şekilde etkileyecek.

Büyük Platformlar İçin Beklenmedik Darbe

Bu değişikliklerin sonucunda Discord , Telegram ve X (eski adıyla Twitter) gibi küresel platformlar Tenor kütüphanesini kullanma imkanından mahrum kalacak. Özellikle Telegram kullanıcıları arasında çok popüler olan ve Tenor API tabanlı çalışan @gif resmi botu da faaliyetlerini durduracak. Bu durum, kullanıcılar için mesajlaşma uygulaması içinde hızlı animasyon aramada zorluklar yaratabilir.

API sisteminin kapatılmasının yanı sıra, Tenor üzerinden reklam gösterimine ilişkin tüm mevcut anlaşmalar da iptal edilecek. Harici servisler sadece zengin animasyon kütüphanesinden değil, aynı zamanda entegrasyonları üzerinden gelen reklam gelirlerinden de mahrum kalacak. Bu, Google'ın kaynaklarını harici pazardan geri çekmeye yönelik stratejik bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Google Neden Böyle Bir Karar Aldı?

Şirket, genel API sistemini kapatma kararını, Tenor özelliklerini yalnızca kendi özel ürünlerine yönlendirme isteğiyle açıkladı. Google yönetimine göre, üçüncü taraf geliştiricileri desteklemek artık iş açısından mantıklı değil. Bundan sonra tüm odak, Tenor servisini Google ekosistemiyle daha derinlemesine entegre etmeye yönlendirilecek.

Kısıtlamalar yürürlüğe girdikten sonra, Tenor GIF kütüphanesine erişim yalnızca şu Google ürünlerinde kalacak:

Gboard sanal klavyesi;

Tenor.com resmi web sitesi;

GIF Keyboard mobil uygulamaları;

Google Chat ve Google Messages servisleri.

Bu durumda Telegram ve Discord gibi platformların kullanıcılarına alternatif çözümler sunması bekleniyor. Muhtemelen Giphy gibi diğer büyük GIF servisleriyle iş birliklerini güçlendirecekler veya kendi bağımsız animasyon kütüphanelerini geliştirmek zorunda kalacaklar. Her halükarda, 2026 yazına gelindiğinde mesajlaşma uygulamalarındaki iletişim kültürünün önemli değişiklikler geçireceği kesin.