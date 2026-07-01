Meksika Mağlubiyeti Sonrası Beccacece Ekvador'dan Ayrıldı

Ekvador milli takımı 2026 Dünya Kupası'ndan elendikten sonra teknik direktör Sebastian Beccacece görevinden ayrıldığını açıkladı.

45 yaşındaki Arjantinli uzman, bu kararını Meksika ile oynanan son 16 turu maçındaki 0-2'lik mağlubiyetin ardından duyurdu. Milli takımla olan sözleşmesi Dünya Kupası'nın sona ermesiyle bitti ve iş birliği uzatılmadı.

Meksika Ekvador'un yoluna engel oldu

Ekvador, play-off'un ilk aşamasında turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Meksika ile karşı karşıya geldi.

Julian Quiñones ve Raul Jimenez'in ilk yarıda attığı goller Meksikalılara 2-0'lık galibiyeti getirdi. Ekvador, maç sonunda Piero Inkape'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı on kişi tamamladı.

Beccacece kararını kendisi açıkladı

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Beccacece, Ekvador milli takımındaki görevinin sona erdiğini doğruladı.

Teknik adam, milli takımdaki görevine devam etmek istediğini ancak Dünya Kupası'nda hedeflenen temel amaca ulaşılamadığını itiraf etti. Futbolculara ve teknik ekibe ortak çalışmaları için teşekkür etti.

Ekvador grubu üçüncü sırada tamamlamıştı

Ekvador milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasında dört puan topladı.

Takım, Fildişi Sahili'ne mağlup oldu, Curaçao ile berabere kaldı ve Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçlar Ekvador'un en iyi üçüncüler arasından biri olarak play-off'a yükselmesini sağladı.

Ancak takım, son 16 turunda Meksika savunmasını aşamadı ve turnuvadaki serüvenini noktaladı.

İki yıllık dönem sona erdi

Sebastian Beccacece, Ekvador milli takımının başına Ağustos 2024'te geçmişti.

Onun yönetiminde takım 24 maça çıkarak dokuz galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Ekvador bu dönemde sadece üç kez mağlup olsa da, hücumdaki düşük verimlilik teknik adamın temel sorunlarından biri oldu.

Şimdi Ekvador Futbol Federasyonu'nun, milli takımı gelecek turnuvalara hazırlayacak yeni bir teknik direktör seçmesi bekleniyor.