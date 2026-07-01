Phil Foden'ın Kariyerindeki Gizemli Düşüş: Aston Villa Yıldız İçin Kurtuluş Olur mu?

Manchester City ve İngiltere milli takımının yetenekli orta saha oyuncusu Phil Foden, son zamanlarda kendi seviyesinin çok altında bir performans sergiliyor. Bir zamanlar dünyanın en iyi genç futbolcularından biri olarak kabul edilen oyuncu, bugünlerde ilk on birdeki yerini kaybetti. Uzmanlara göre, futbolcunun kariyerindeki bu durgunluk onu kulüp değiştirmeye zorlayabilir. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Eski futbolcu Tony Cascarino, Goal.com'a verdiği röportajda Phil Foden için Aston Villa'ya transfer olmanın harika bir fırsat olacağını vurguladı. Cascarino'ya göre, Manchester City kadrosunda yedek kulübesine hapsolmak, yetenekli oyun kurucunun potansiyelini söndürüyor. Birmingham kulübü ise şu an güçlü bir yükseliş aşamasında ve Foden orada yeniden lider oyuncu haline gelebilir.

Aston Villa, genç yıldızı Morgan Rogers'ı satarak büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor. Haberlere göre, Rogers'ın transfer bedeli 130 milyon sterlin olarak belirlendi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Unai Emery'nin elinde Phil Foden gibi üst düzey yaratıcı bir futbolcuyu satın almak için yeterli bütçe oluşacak.

Kariyerdeki durgunluk ve yeni bir meydan okuma ihtiyacı

Phil Foden, 2025-26 sezonunda sadece 10 gol atabildi ki bu, onun seviyesindeki bir futbolcu için beklenen bir sonuç değil. En üzücü olanı ise, bu düşüş nedeniyle İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosunun dışında kalması. Cascarino, futbolcunun mevcut durumunu "ters yönde bir hareket" olarak tanımlıyor.

"Phil Foden kariyerine genç bir yetenek olarak başladı ve yavaş yavaş ilk on bire girdi. Ancak şimdi her şey tersine dönüyor; as oyuncuyken yedek oyuncuya dönüştü. Onun yaşındaki bir futbolcu için her hafta sahaya çıkmak ve kendini kanıtlamak çok önemli. Aston Villa gibi hırslı bir kulüp, ona o tutkuyu geri kazandırabilir", diyor Cascarino.

Phil Foden için yetiştiği kulüp olan Manchester City'den ayrılmak duygusal olarak zor olsa da, profesyonel gelişim için bu bir zorunluluk haline gelebilir. Yeni teknik direktör yönetiminde de durum olumluya dönmezse, Premier League'in başka bir güçlü ekibine geçiş yapmak kariyerini yeniden canlandıracaktır.

Şu ana kadar Manchester City yönetimi veya futbolcunun kendisi transfer konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medyada Aston Villa taraftarları şimdiden Foden'ın gelişini tartışmaya başladı. Eğer tüm mali ve sportif şartlar uyuşursa, bu transfer önümüzdeki yazın en sansasyonel olaylarından biri olabilir.