Erling Haaland Brezilya Maçı Öncesi Norveç'in Şansını Düşük Gördü

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Erling Haaland Brezilya Maçı Öncesi Norveç'in Şansını Düşük Gördü

Futbol dünyasında ses getiren Norveç milli takımı, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Ancak takımın yıldız ismi Erling Haaland, sıradaki rakip Brezilya ile yapılacak karşılaşma öncesinde beklenmedik şekilde temkinli konuştu. Manchester City forveti, takımının bir üst tura çıkma şansını oldukça düşük görüyor. Goal.com'un haberine göre.

Norveç milli takımı, son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek turnuvadaki yolculuğuna devam etti. Karşılaşmanın 86. dakikasında Patrick Berg'in pasıyla buluşan Erling Haaland, galibiyet golünü atarak İskandinav ekibini tur atlattı. Bu galibiyet, Norveç'in turnuvadaki dört maçının üçünü kazandığı anlamına geliyor ancak önlerinde gerçek bir sınav var.

Maç sonrası verdiği röportajda Erling Haaland, gelecek rakibin seviyesine dikkat çekti. Goal.com'un haberine göre forvet oyuncusu, Brezilya karşısındaki şansları sorulduğunda kısa ve net bir şekilde "Çok düşük" cevabını verdi. Haaland, takımının son 16'ya çıktığı için mutlu olduğunu ancak gerçekçi kalmak gerektiğini belirtti.

Rekorlar ve Gol Krallığı Yarışı

Erling Haaland, bu turnuvada yüksek formunu bir kez daha kanıtlıyor. Fildişi Sahili ağlarına gönderdiği gol, şampiyonadaki beşinci golü oldu. Şu anda "Altın Ayakkabı" yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe gibi yıldızların sadece bir gol gerisinde bulunuyor. Bu sonuç, Haaland'ın uluslararası arenadaki ilk turnuvası için şaşırtıcı bir performans.

İstatistiklere göre Erling Haaland, uluslararası futbolda nadir görülen bir verimlilik sergiliyor. Norveç formasıyla çıktığı 53 maçta 60 gol atmayı başardı. Karşılaştırmak gerekirse, Kylian Mbappe 60 gole ulaşmak için 100 maça, Lionel Messi ise 122 maça ihtiyaç duydu. Bu rakamlar, Haaland'ın ne kadar tehlikeli bir forvet olduğunu bir kez daha doğruluyor.

Kaptanın İyimser Bakışı

Takımın forveti temkinli olsa da, Norveç milli takım kaptanı Martin Odegaard biraz daha farklı bir ruh hali içinde. Arsenal oyun kurucusu, galibiyet sonrası taraftarlarla birlikte geleneksel "Viking Alkışı"nı yaparak takımın moralinin zirvede olduğunu gösterdi. Futbolun sürprizlerle dolu olduğunu ve her rakibin mağlup edilebileceğini vurguladı.

"Bu çok zor bir maç olacak ama futbolda her şey mümkün. Hayal kurmaya ve oyundan keyif almaya devam etmek istiyoruz. Hadi deneyelim. İyi bir hazırlık yapıp bu anların tadını çıkarmalıyız" dedi Martin Odegaard. Ona göre, underdog konumunda olmak takımın üzerindeki baskıyı azaltıyor.

Norveç ve Brezilya arasındaki son 16 turu mücadelesinin tüm dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekeceği kesin. İskandinavların disiplinli oyunu ve Haaland'ın bireysel yeteneğinin, "beş kez şampiyon" Brezilya'nın yıldız kadrosuna karşı ne kadar direnebileceği turnuvanın en temel sorularından biri haline geliyor.

Erling HaalandNorveçBrezilyaDünya KupasıMartin Odegaard
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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