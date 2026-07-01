Tesla ve Intel İş Birliği: Terafab Projesinin Başına Deneyimli Uzman Atandı

Elon Musk yönetimindeki Tesla, devasa Terafab projesini hayata geçirme yolunda önemli bir adım attı. Uzay yapay zekası ve robotik ihtiyaçlar için yarı iletken üretimine yönelik tasarlanan bu fabrikaya, Intel'de 18 yıllık deneyime sahip veteran uzman Gary Szyan liderlik edecek. Bu haber ixbt.com tarafından bildirildi. Ixbt.com haber veriyor.

Gary Szyan, LinkedIn profili üzerinden Haziran 2026'dan itibaren Terafab direktörü olarak göreve başlayacağını duyurdu. Intel Corporation'daki kariyeri boyunca Arizona'daki büyük fabrikayı yönetmiş ve 18A teknolojik süreci temel alan çip üretim alanlarının hazırlanmasından sorumlu olmuştu. Ayrıca, 22 ve 14 nanometre teknolojilerindeki seri üretim süreçlerine liderlik etti.

Milyar dolarlık yatırım ve stratejik hedefler

Terafab projesi, ölçeğiyle teknoloji dünyasını şaşırtıyor. Tesla'dan alınan bilgilere göre, projenin ilk aşamasına 55 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor. Tüm aşamalar tamamen tamamlanırsa, toplam yatırım miktarı 119 milyar dolara ulaşabilir. Tesla, bu devasa bütçe karşılığında kendi bağımsız yarı iletken tabanını oluşturmayı hedefliyor.

Fabrika sadece Tesla ürünlerine değil, aynı zamanda uzay teknolojilerine de hizmet edecek. Plana göre, üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 80'i yörünge veri merkezlerine (data-centers) yönlendirilecek. Bu durum, Elon Musk'ın uzayı kolonize etme ve küresel yapay zeka ağlarını genişletme konusundaki hırslarını yansıtıyor.

Intel ve Tesla İttifakı

Bu projede Intel, Tesla için ana ortak rolünü üstleniyor. Terafab fabrikasında, Intel'in en gelişmiş 14A teknolojik süreci temel alınarak çiplerin hazırlanması bekleniyor. Intel yöneticisi Lip-Bu Tan, bu iş birliğinden büyük beklentiler olduğunu vurgulayarak, yarı iletken üretiminin günümüzde yapay zekanın yarattığı talebe yetişemediğini belirtti.

Tesla, personel konusunda da oldukça agresif bir politika izliyor. Daha önce şirketin, Tayvanlı TSMC devinin lider mühendislerini kendi tarafına çektiğine dair haberler yayılmıştı. Gary Szyan'ın atanmasının ise Intel ve Tesla arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmesi ve karmaşık projenin teknik detaylarının koordinasyonunu kolaylaştırması bekleniyor.

Terafab fabrikasının 2026 yılında ilk işlemcileri üretmeye başlaması planlanıyor. Bu durum, küresel çip pazarındaki arzın artmasıyla gelecekte yüksek teknolojik cihazların ve yapay zeka hizmetlerinin daha erişilebilir ve ucuz olmasını sağlayacağı için gelişmekte olan ülkeler için de dolaylı bir öneme sahip.