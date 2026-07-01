Yapay Zeka Altyapısında Yeni Bir Dev: Together AI'ın Değeri 8,3 Milyar Dolara Ulaştı

·24·Teknoloji
Yapay Zeka Altyapısında Yeni Bir Dev: Together AI'ın Değeri 8,3 Milyar Dolara Ulaştı

Yapay zeka teknolojileri için bulut altyapısı sağlayıcısı olan Together AI girişimi, C serisi yatırım turunda 800 milyon dolar fon topladı. Bu finansman aşamasının ardından şirketin piyasa değeri kısa sürede 8,3 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, neocloud pazarındaki rekabetin ne kadar arttığını ve yatırımcıların açık kaynaklı modellere olan güvenini gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yatırım turuna Aramco Ventures liderlik ederken; Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital ve teknoloji dünyasının devi NVIDIA gibi büyük şirketler de katıldı. Together AI sadece 16 ay önce 3,3 milyar dolar değerleme ile değerlendirilmişti. Şirket değerinin kısa sürede iki katından fazla artması, yapay zeka tabanlı hesaplama gücüne olan küresel talebin keskin artışıyla açıklanıyor.

ixbt.com verilerine göre şirket, geçen çeyrek sonu itibarıyla yıllık sipariş hacminin 1,15 milyar doları aştığını bildirdi. Şu anda birçok işletme, kapalı ve pahalı yapay zeka modelleri yerine Together AI gibi sağlayıcılar aracılığıyla daha ucuz ve etkili açık kaynaklı modellere geçiş yapıyor. Bu eğilim, sektörde açık kaynaklı çözümlerin kullanım hacminin geçen yıla göre üç kat artmasını sağladı.

NVIDIA ve AMD çiplerine dayalı altyapı yarışı

Together AI gibi neocloud şirketleri temel olarak NVIDIA GPU kümelerini ve diğer özelleşmiş donanımları kiralamakla uğraşır. Şu anda piyasada bu hizmetlere olan ihtiyaç çok yüksek, çünkü geleneksel bulut servisleri tüm müşterilerin hesaplama ihtiyaçlarını karşılamaya yetişemiyor. Örneğin, geçen ay AMD çiplerine dayanan TensorWave girişimi de 1,55 milyar dolar değerleme ile büyük bir yatırım almıştı.

Together AI kurucularından biri olan Vipul Ved Prakash, zamanında Topsy sosyal ağ arama platformunu Apple şirketine 200 milyon dolardan fazlaya satan deneyimli bir girişimcidir. Onun yanı sıra Stanford Üniversitesi profesörü Percy Liang ve ETH Zürich doçenti Ce Zhang da projenin başında yer alıyor. Akademik bilgi ve iş deneyiminin uyumu, şirketin Cursor, Cognition ve Decagon gibi binlerce ödeme yapan müşteri çekmesine olanak tanıdı.

Özbek yazılımcılar ve yerel IT şirketleri için de bu tür platformlar büyük önem taşıyor. Küresel ölçekte açık kaynaklı modellerin yaygınlaşması, karmaşık AI sistemleri oluştururken sadece büyük şirketlere bağımlı kalmamayı sağlıyor. Together AI'ın sunduğu altyapı, girişimlerin projelerini nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, 800 milyon dolarlık yeni yatırım, Together AI şirketine sunucu kapasitesini genişletme ve yapay zekayı yaygınlaştırma yolundaki teknik engelleri ortadan kaldırma imkanı tanıyacaktır. Yapay zeka yarışı artık sadece modellerin zeka seviyesinde değil, aynı zamanda onları çalıştırmak için gerekli olan donanım ve altyapı gücünde de devam ediyor.

Together AIYapay ZekaNVIDIAYatırımStartup
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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