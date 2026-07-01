Çin Uzayda Geleceğin Hastanesi ve Biyolojik Laboratuvar Teknolojilerini Test Etti

·23·Teknoloji
Çin Uzayda Geleceğin Hastanesi ve Biyolojik Laboratuvar Teknolojilerini Test Etti

Çin, uzay keşfinde yeni bir aşamaya geçerek gelecekteki uzun süreli görevler ve yörünge altyapıları için gerekli olan bir dizi yenilikçi teknolojiyi başarıyla test etti. Qingzhou deneysel kargo gemisi, yörüngede ikinci aşama sonuçlarını sergileyerek uzayda tıbbi yardım sağlama ve biyolojik araştırmalar yürütme kapasitesini genişletti. Ixbt.com haber veriyor.

Qingzhou aracı, bu yılın 30 Mart tarihinde Lijian-2 Y1 roket taşıyıcısı yardımıyla uzaya fırlatılmıştı. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mikro Uydu İnovasyon Akademisi (IAMCAS) tarafından geliştirilen bu geminin toplam ağırlığı 4,2 tonu bulmaktadır. Bunun yaklaşık bir tonu bilimsel ekipmanlara ayrılmıştır ve cihazın yörüngedeki hizmet ömrünün üç yıl olması planlanmaktadır.

Uzay Hastanesi ve Tıbbi İzleme

Projenin en önemli yönlerinden biri "uzay hastanesi" konseptidir. Bu sistem, insanın Dünya yörüngesinin ötesinde uzun süre güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamaya yöneliktir. Uzmanlara göre, bu tür otonom tıbbi kompleksler olmadan gelecekte diğer gezegenlerde kalıcı yerleşim yerleri kurmak imkansızdır.

ixbt.com verilerine göre, Çinli mühendisler uzayda insan sağlığını uzaktan izlemek için nöromorfik çip ile donatılmış bir elektromiyografik tanı cihazı geliştirdiler. Bu teknoloji, kasların elektriksel aktivitesinin gerçek zamanlı olarak kesintisiz izlenmesine olanak tanıyor. Ayrıca, karmaşık laboratuvar ekipmanları olmadan mürettebat üyelerinin sağlık durumunun bağımsız olarak analiz edilmesine yardımcı olan kompakt bir kan hücresi analizörü de test edildi.

Yörünge Soğutucusu ve Biyolojik Deneyler

Bir diğer teknolojik başarı, mikrogravitasyon koşullarında kararlı çalışan bir buhar-kompresörlü soğutucunun geliştirilmesidir. Dünyada kullanılan bu teknolojiyi uzaya uyarlarken bilim insanları, gaz ve sıvının ayrıştırılması ve kompresörün kararlı çalışmasının sağlanması gibi karmaşık görevleri çözdüler. Bu cihaz, sadece astronotların gıda ürünlerini değil, aynı zamanda sıcaklığa duyarlı biyolojik örnekleri saklamak için de hizmet etmektedir.

Biyolojik araştırmalar alanında Çin halihazırda zengin bir deneyime sahiptir. Daha önce "Tyangun" istasyonunda danio-rerio balıkları, fareler ve çeşitli bitkiler üzerinde deneyler yapılmıştı. Yeni testler ise uzun süreli görevlerde canlı organizmalar yetiştirmeye ve yaşam destek sistemlerini daha da geliştirmeye yöneliktir.

Qingzhou projesinin baş tasarımcısı Chan Lyanning, bu uçuşun sadece bilimsel deneyler için değil, aynı zamanda geminin sızdırmaz bölmesinin ve motor sisteminin kapsamlı bir şekilde test edilmesi için de hizmet ettiğini vurguladı. Elde edilen sonuçlar, aracın tam operasyonel versiyonunun oluşturulmasına temel teşkil edecektir.

Plana göre, Qingzhou kargo gemisinin ilk standart uçuşu 2027 yılının başında gerçekleştirilecektir. Bu, uzaya yük taşıma maliyetlerini düşürmenin yanı sıra, Çin'in yörünge istasyonu faaliyetlerini daha esnek ve ekonomik hale getirmeye yardımcı olacaktır.

ÇinUzayQingzhouTeknolojiTıp
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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