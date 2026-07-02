Anthropic, Claude Sonnet 5 Modelini Tanıttı: Hızlı ve Ekonomik Yapay Zeka

·29·Teknoloji
Anthropic, Claude Sonnet 5 Modelini Tanıttı: Hızlı ve Ekonomik Yapay Zeka

Yapay zeka alanındaki öncü şirketlerden biri olan Anthropic, yeni Claude Sonnet 5 dil modelini resmi olarak duyurdu. Bu güncelleme, Claude ailesinin en dengeli temsilcisi olup, karmaşık görevleri yerine getirmede amiral gemisi Claude Opus 4.8 yeteneklerine önemli ölçüde yaklaştı. Yeni modelin temel özelliği, yüksek performansı korurken uygun maliyetli kalmasıdır. Ixbt.com haberi veriyor.

Geliştiriciler, Claude Sonnet 5'in temel olarak "ajan senaryoları" — yani bağımsız olarak ardışık eylemleri gerçekleştirebilen sistemler için optimize edildiğini belirtiyor. Bu model sadece metinlerle çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda tarayıcı, terminal ve çeşitli API arayüzlerini kullanarak karmaşık çok aşamalı görevleri bağımsız olarak çözme yeteneğine sahip. ixbt.com verilerine göre, yeni model planlama ve harici araçlarla çalışma konusunda önceki nesillerden çok daha ileri gitmiş durumda.

Yetenekler ve Teknik Özellikler

Claude Sonnet 5 dört ana yönde büyük bir artış gösterdi: mantıksal akıl yürütme (reasoning), programlama, harici araçların kullanımı ve ajan görevlerinin yerine getirilmesi. Anthropic tarafından yürütülen dahili testler, yeni modelin bazı durumlarda kendisinden birkaç kat daha pahalı olan Claude Opus 4.8 düzeyinde sonuçlar verdiğini gösteriyor. Özellikle BrowseComp ve OSWorld-Verified gibi karmaşık benchmarklarda, modelin gerçek bilgisayar ortamındaki çalışma verimliliği yüksek puan aldı.

İlk kullanıcıların görüşlerine göre, Claude Sonnet 5 uzun süreli süreçleri tamamlama konusunda oldukça kararlı hale gelmiş. Önceki Sonnet 4.6 versiyonu bazen karmaşık görevleri yarım bırakırken, yeni nesil kendi sonuçlarını bağımsız olarak kontrol etme ve hataları kullanıcı talimatı olmadan düzeltme yeteneğine sahip. Bu durum, yazılımcılar ve veri analistleri için iş akışını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Güvenlik ve Kullanım Şartları

Güvenlik konusu Anthropic için öncelikli görev olmaya devam ediyor. Claude Sonnet 5, zararlı istekleri reddetme ve "prompt injection" (modeli aldatmaya yönelik komutlar) saldırılarına karşı daha dirençli hale geldi. Ayrıca, modelde halüsinasyonlar, yani yanlış bilgilerin gerçekmiş gibi sunulması durumları azaltıldı. Modelin siber güvenlik saldırıları düzenlemek için özel olarak eğitilmediği ve bu konudaki yeteneklerinin sınırlı olduğu belirtilmelidir.

Şu anda Claude Sonnet 5, Free ve Pro tarife planı sahipleri dahil tüm kullanıcılar için açıktır. Ayrıca, Claude Code ve API platformu üzerinden de sunulmaktadır. Fiyatlandırma konusunda şirket şu tarifeleri belirledi:

  • Her bir milyon giriş token'ı için — $2;
  • Her bir milyon çıkış token'ı için — $10;
  • Bu promosyon fiyatları 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerlidir.
Özbekistan'daki IT uzmanları ve girişimler için Claude Sonnet 5'in tanıtılması büyük bir fırsattır. Çünkü bu model, yüksek düzeyde entelektüel gücü nispeten uygun bir fiyata sunmakta, bu da kaynakları sınırlı projeler için en ideal seçim olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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