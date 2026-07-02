Roberto Martinez: Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Kamuoyunun Üstündedir

·7·Spor
Roberto Martinez: Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Kamuoyunun Üstündedir

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martinez, dünya futbolunun iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Luka Modric hakkında yüksek övgülerde bulunarak onları modern sporun gerçek sembolleri olarak nitelendirdi. Uzman, bu iki onur konuğunun oyunları ve deneyimleriyle her türlü eleştirinin ve kamuoyu tartışmalarının üzerine çıktığını belirtti. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Dünya Kupası çeyrek final aşaması kapsamında oynanacak Portekiz - Hırvatistan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Martinez, odağı takım kaptanlarına çevirdi. Goal.com'un haberine göre teknik direktör, yaşın sadece bir sayı olduğunu ve bu yıldızların yeni nesil için en iyi örnek teşkil ettiğini özellikle vurguladı.

Efsanevi ortaklık ve uzun ömürlülüğün sırrı

Cristiano Ronaldo ve Luka Modric, 2012'den 2018'e kadar Real Madrid formasıyla birlikte ter döktüler. Bu süre zarfında birlikte dört Şampiyonlar Ligi kupası ve birçok prestijli ödül kazandılar. Günümüzde Ronaldo altıncı, Modric ise beşinci Dünya Kupası'na katılıyor ki bu futbol tarihinde nadir görülen bir başarıdır.

"Kamuoyunun görüşlerinin üzerinde olan oyunculardan bahsediyoruz. Onlar dünya ikonlarıdır. Futboldaki uzun ömürlülükleri onları özel kılıyor. Luka Modric 40 yaşını geçmiş olmasına rağmen hala üst düzeyde birçok maç oynuyor. Kaptanımız Cristiano Ronaldo için de durum aynen böyle", diye açıkladı İspanyol teknik adam.

Kritik karşılaşma ve hava koşulları

Toronto'da oynanacak karşılaşmanın her iki takım için de zorlu geçmesi bekleniyor. Kanada'daki sıcak hava futbolcuların fiziksel durumunu etkileyebilir, ancak Martinez bunun Portekiz için ek bir avantaj sağlamadığını söyledi. Takım, Palm Beach'teki antrenmanlar sırasında yüksek nem ve sıcaklığa uyum sağlamayı başardı.

Teknik direktöre göre, play-off aşamasında taktiksel hazırlığın yanı sıra psikolojik dayanıklılık da önemli bir rol oynuyor. Tam da bu noktada, Ronaldo ve Modric gibi deneyimli liderlerin soyunma odasında bulunması, takımın genel moraline olumlu etki ediyor. Onlar milyonlarca genç sporcu için profesyonelliğin sembolü olmaya devam ediyorlar.

Roberto Martinez, kariyeri boyunca Hırvatistan ile beşinci kez karşı karşıya geliyor. Portekiz ve Belçika milli takımlarının başındaki Hırvatistan istatistikleri farklı sonuçlar içerse de, teknik direktör gelecek maçın son derece rekabetçi geçeceğine emin. Her iki takımın da birbirinin güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilmesi, karşılaşmanın ilgi çekici olmasını sağlayacak.

Cristiano RonaldoLuka ModricPortekizHırvatistanDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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