WhatsApp Kullanıcı Adlarını Getiriyor: Dolandırıcılık Riski Artabilir mi?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcılara telefon numarası yerine özel kullanıcı adları (username) alma imkanı sunmaya başladı. Bu yeniliğin yıl sonuna kadar herkes için erişilebilir olması bekleniyor. Ancak yeni özellik henüz tam olarak devreye girmeden, güvenlik uzmanları ve devlet düzenleyicileri arasında ciddi endişelere yol açtı. Techcrunch.com haber veriyor.

Mesele şu ki, kullanıcı adlarının kullanılması gizliliği artırsa da, başkasının kimliğine bürünme (impersonation) ve dolandırıcılık vakalarını artırabilir. TechCrunch'ın verilerine göre, ilk testler sırasında tanınmış siyasetçilerin, yıldızların ve büyük kuruluşların isimlerine çok benzer kullanıcı adlarının hala alınabilir olduğu tespit edildi.

Sahte Hesaplar ve Güvenlik Sorunu

Mesajlaşma uygulamasının en büyük pazarı olan Hindistan'da bu konu devlet düzeyinde ele alınıyor. Ülkenin Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeitY), WhatsApp yönetimine resmi bir uyarı mektubu gönderdi. Düzenleyiciye göre, kullanıcı adları siber dolandırıcılığı, phishing ve sahte "dijital rehin alma" şemalarını daha da körükleyebilir. Çünkü suçlular, telefon numaralarını göstermeden nüfuzlu kişiler adına mesaj gönderme imkanına sahip olacaklar.

Meta şirketi, bu konuda kendi koruma sistemine sahip olduğunu vurguluyor. Şirket temsilcilerinin ifadelerine göre, kamu figürleri, devlet kurumları ve bazı markalar için özel isimler önceden rezerve edildi. Ancak Meta, hangi kriterlere göre hangi isimleri koruduğunu açıklamadı. Örneğin, Binance kurucusu Changpeng Zhao, diğer platformlardaki geleneksel "cz_binance" adını WhatsApp'ta alamadığını belirtti.

Düzenleyiciler ve Hak Savunucuları Arasındaki Tartışma

Hindistan hükümeti, WhatsApp'tan bu özelliği istişareler tamamlanana kadar tam olarak devreye almamasını talep ediyor. Bakanlık, bankalar ve kolluk kuvvetleri adına gerçekleştirilen saldırıların sayısının artmasının sosyal bir risk oluşturduğunu vurguluyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu konu güncel, çünkü bölgede mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklar sıkça görülüyor.

Öte yandan, Internet Freedom Foundation (IFF) gibi dijital haklar örgütleri hükümetin bu müdahalesini eleştiriyor. Onlara göre, dolandırıcılıkla teknolojik kısıtlamalarla değil, ceza mevzuatının uygulanmasıyla mücadele edilmelidir. Aksi takdirde, devlet organları özel şirketlerin ürün tasarımı ve özelliklerine haksız baskı uygulayabilir.

Önümüzdeki aylarda WhatsApp'ın bu tartışmalı konularda nihai bir karara varması bekleniyor. Şimdilik kullanıcılara, kişisel markalarını korumak için imkan doğar doğmaz istedikleri isimleri almaları tavsiye ediliyor. WhatsApp'ta kullanıcı adlarının getirilmesi, platformun Telegram gibi rakipleriyle kimlik belirleme konusundaki farkı daha da azaltacaktır.