Bending Spoons Teknoloji Dünyasında Yankı Uyandırdı: 18 Milyar Dolarlık IPO

İtalyan Bending Spoons şirketi, Nasdaq borsasına başarılı bir giriş yaparak piyasa değerini 18 milyar doların üzerine çıkardı. İlk işlem gününde şirketin hisseleri yüzde 40 değer kazandı. Şirketin uzun yıllardır internetteki popüler ancak krizdeki markaları satın alıp onları yeniden ayağa kaldırma stratejisi izlemesi, bu sonucun teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırmasını sağladı. Techcrunch.com haber veriyor.

Milano merkezli bu holding, portföyünde Meetup, Eventbrite, Vimeo ve WeTransfer gibi büyük platformları barındırıyor. TechCrunch'a verdiği röportajda, şirketin kurucularından Matteo Danieli, Bending Spoons'un sadece varlık satın alıp daha sonra satmakla ilgilenmediğini, aksine bunları teknolojik olarak dönüştürüp uzun vadeli olarak korumayı hedeflediğini vurguladı.

Başarı Formülü: Şansı Minimize Etmek

Danieli'ye göre, şirketin başarısının temelinde "şans faktörünü minimize etme" felsefesi yatıyor. Kurucular, ilk girişimleri olan Evertale başarısız olduğunda, girişimcilikte şansın çok büyük bir rol oynadığını anladılar. Bunun ardından, işletmenin büyümesi ve gelişiminde tesadüflere bağımlı kalmamak için operasyonel mükemmelliğe dayalı bir strateji geliştirdiler.

Şirket, yatırım belgelerinde (F-1 formu), ürün ve pazar uyumunu bulmada şansın önemli olduğunu ancak yönetim ve teknik süreçlerde bunun devre dışı bırakılabileceğini belirtti. Bunun için Bending Spoons, veri analizi ve karmaşık deneyler yürütme sistemini kullanıyor. Bu da ürün fiyatlandırması ve yeni özelliklerin uygulanmasında kesin kararlar alınmasına olanak tanıyor.

Yapay Zeka ve Kullanıcı İlişkileri

Bending Spoons, kendisini "AI trend olmadan önce bile onunla ilgilenen" bir şirket olarak tanımlıyor. Son bir buçuk yılda yapay zeka olanaklarının kullanılması, yeni özellikler geliştirme hızını keskin bir şekilde artırdı. Bu durum, yatırımcılar için eskiyen SaaS (yazılım hizmeti) işletmelerinden daha cazip görünmektedir.

Şunu belirtmek gerekir ki, şirketin stratejisi her zaman aynı şekilde karşılanmadı. Özellikle satın alınan şirketlerdeki personel azaltımları ve abonelik fiyatlarının artırılması kullanıcılar arasında tepkilere yol açtı. Ancak Danieli'ye göre, müşteri elde tutma oranı sabit kalmaya devam ediyor ve bu da seçilen yolun doğruluğunu gösteriyor.

Bugün Bending Spoons, sadece Avrupa'da değil, küresel ölçekte en büyük teknoloji operatörlerinden biri haline geldi. IPO'daki başarıları, geleneksel internet hizmetlerinin modern AI teknolojileri yardımıyla yeniden canlandırılabileceğini kanıtlıyor. Özbek girişimciler ve yatırımcılar için de bu deneyim, ürün geliştirmede duygulara değil, kesin verilere dayanmanın önemini gösteren bir örnek olabilir.