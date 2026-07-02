Milan ve Zlatan Ibrahimovic, Virgil van Dijk transferi için harekete geçti

·3·Spor
Milan ve Zlatan Ibrahimovic, Virgil van Dijk transferi için harekete geçti

İtalyan kulübü Milan, yaz transfer döneminin en sansasyonel hamlelerinden birine hazırlanıyor. "Rossoneri" yönetimi, özellikle kulüp danışmanı Zlatan Ibrahimovic'in girişimiyle Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ı kadroya katmayı hedefliyor. Bu transferin, İtalyan devi için yeni bir dönemin temeli olması bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, forvet Goncalo Ramos transferini 70 milyon euroya bitirdikten sonra tüm dikkatini savunma hattını güçlendirmeye verdi. Kulüp sahibi Gerry Cardinale ve Zlatan Ibrahimovic, deneyimli Hollandalı savunmacıyı, takımın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in projesinde kilit bir figür olarak görüyor.

Ibrahimovic'in tercihi ve Liverpool'daki değişimler

Zlatan Ibrahimovic, kulüp yönetiminden Virgil van Dijk için cesur bir teklif yapmalarını şahsen istedi. Ona göre, Van Dijk gibi lider ve deneyimli bir stoper, Milan'ı Avrupa futbolunun zirvesine taşımak için gereken en önemli parça. Şu anda Liverpool'da yaşanan büyük değişim sürecinin İtalyanların lehine işlemesi mümkün.

Merseyside ekibini şimdiden kulüp efsaneleri Mohamed Salah ve Andrew Robertson terk etti. Ayrıca Ibrahima Konate, serbest oyuncu olarak Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti. Böyle bir durumda Liverpool'un kaptanını bırakmak istememesi doğal, ancak Van Dijk'ın sözleşmesinin sona yaklaşıyor olması Milan için bir fırsat yaratıyor.

Finansal durum ve alternatif seçenekler

RedBird yatırım şirketi şu anda bu transferin finansal detaylarını inceliyor. Van Dijk, Liverpool formasıyla 374 maça çıkıp 36 gol atarak dünyanın en güçlü savunmacılarından biri olduğunu kanıtladı. İngiltere kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Premier League ve birçok prestijli kupa kazandı.

Eğer Virgil van Dijk transferi gerçekleşmezse, Milan yönetimi bir B planı da hazırladı. Buna göre, Sporting CP savunmacısı Goncalo Inacio 40 milyon euro karşılığında takıma teklif edilebilir. Ancak Ibrahimovic ve Ruben Amorim için asıl hedef Hollandalı savunmacı olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Liverpool yönetiminin savunma hattındaki kayıplar nedeniyle Van Dijk'ı tutmak için tüm gücünü kullanması bekleniyor. İngiliz kulübü, aynı anda birden fazla yıldız oyuncusunu kaybetmek istemiyor, bu da müzakerelerin oldukça zorlu geçeceğine işaret ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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