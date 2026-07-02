Dünya Kupası 2026: Son 16 Turunun Beş Eşleşmesi Belli Oldu

2026 Dünya Kupası'ndaki belirleyici mücadeleler giderek kızışıyor. USA milli takımının Bosnia and Herzegovina karşısında aldığı galibiyetle birlikte son 16 turunun bir eşleşmesi daha netleşti.

Şu ana kadar, son 16 turundaki sekiz karşılaşmadan beşi belli oldu.

USA, Bosnia and Herzegovina'yı rahat yendi

Dünya Kupası 2026 son 32 turunda USA milli takımı, Bosnia and Herzegovina ile karşı karşıya geldi.

Amerikalılar karşılaşmayı 2-0 kazanarak bir üst tura yükselme biletini kaptı.

USA'nın bir sonraki rakibi Belçika

Son 16 turunda turnuva ev sahiplerinden biri olan USA, Belçika milli takımıyla mücadele edecek.

İki takımın hücumcu oyunları ve yıldız kadroları nedeniyle bu eşleşmenin turun en heyecan verici maçlarından biri olması bekleniyor.

Beş eşleşme belli oldu

Çeyrek finale yükselmek için şu ana kadar aşağıdaki takımların karşı karşıya geleceği belli oldu:

Fransa — Paraguay;

Kanada — Fas;

USA — Belçika;

Meksika — İngiltere;

Norveç — Brezilya.

Kalan üç eşleşme, son 32 turunun sıradaki maçlarından sonra belli olacak.

Taraftarları güçlü çarpışmalar bekliyor

Son 16 turunda bir dizi ilgi çekici eşleşme gerçekleşecek.

İngiltere, turnuva ev sahibi Meksika ile karşı karşıya gelirken, Brezilya Norveç sınavından geçecek. Fas ise bir sonraki aşamada Kanada ile sahaya çıkacak.

Fransa, çeyrek final bileti için Paraguay ile mücadele edecek.

Son 16 turu ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası 2026 son 16 turu karşılaşmaları 4 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Aşama Tarih Son 16 4–7 Temmuz Final 19 Temmuz

Turnuvanın yeni dünya şampiyonu, 19 Temmuz'da oynanacak final maçında belli olacak.

Eşleşmeler yavaş yavaş şekillenirken, Dünya Kupası 2026'nın en heyecan verici kısmı şimdi başlıyor.