Belçika, Senegal'i uzatmalarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

·73·Spor
Belçika, Senegal'i uzatmalarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika Milli Takımı, Senegal'i uzatmalarda 3-2 mağlup etti. Seattle'daki stadyumda oynanan maçta Senegal iki farkla öndeydi. Belçika, normal sürenin son dakikalarında beraberliği yakaladı ve uzatma devrelerinin sonunda galibiyet golünü attı.

Senegal, 24. dakikada Habib Diallo'nun golüyle öne geçti. İkinci yarının 51. dakikasında Ismaïla Sarr rakip ağları sarsarak Afrikalıların üstünlüğünü iki gole çıkardı.

Belçika, maçın 86. dakikasında Romelu Lukaku'nun golüyle farkı bire indirdi. Üç dakika sonra Youri Tielemans beraberliği sağlayarak maçı uzatmalara taşıdı.

Maçın kaderi 120+5. dakikada belirlendi. Penaltıyı gole çeviren Tielemans, ikinci golünü atarak Belçika'yı çeyrek finale taşıdı.

Belçika maç boyunca rakip kaleye 21 şut çekerken, Senegal 19 deneme yaptı. İsabetli şutlarda Senegal 6-5 üstünlük kurdu.

Topla oynama oranları Belçika lehine %53'e %47 şeklinde gerçekleşti. Belçika 629 pas yaparak bunların %89'unu isabetli tamamladı. Senegallı futbolcular ise %86 isabet oranıyla 553 pas yaptı.

Maçta Belçika 21, Senegal ise 11 kez faul yaptı. Her iki takım da birer sarı kart gördü. Ofsayt sayısı 2-2 olurken, kornerlerde Belçika 4-2 üstünlük sağladı.

BelçikaSenegalRomelu LukakuYouri TielemansHabib Diallo
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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