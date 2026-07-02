Uzay Çağının Sonu: Atlas V Roketi Son Görevini Başarıyla Tamamladı

·38·Teknoloji
Uzay Çağının Sonu: Atlas V Roketi Son Görevini Başarıyla Tamamladı

ABD'li United Launch Alliance (ULA) şirketi, uzun bir geçmişe sahip olan Atlas V roketinin son uçuşunu gerçekleştirdi. Cape Canaveral'daki SLC-41 fırlatma kompleksinden havalanan roket, Amazon'un Leo projesi için tasarlanan 29 uyduyu başarıyla yörüngeye taşıdı. Bu uçuş sadece sıradan bir ticari görev değil, aynı zamanda dünya kozmonotiğinde önemli bir yere sahip olan bir roket ailesinin final noktası olarak tarihe geçecek. Ixbt.com haber veriyor.

Atlas V 551 konfigürasyonundaki bu ağır roket, Amazon'un küresel geniş bant internet ağını oluşturacak cihazları belirlenen noktaya ulaştırdı. LA-08 olarak adlandırılan bu görev, alçak yörünge uydu grubunu genişletmeye yönelik. Böylece Amazon, ana rakibi olan Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketinin Starlink projesine karşı mücadelede önemli bir adım atmış oldu.

ixbt.com verilerine göre, United Launch Alliance artık tüm dikkatini yeni nesil Vulcan Centaur roketlerinin işletilmesine yöneltecek. Atlas V, faaliyet süresi boyunca güvenilirliğin sembolü olmuş olsa da, modern pazar talepleri ve teknolojik yarış daha yeni, daha ekonomik ve daha güçlü taşıyıcılar gerektiriyor. Buna rağmen Atlas V, son uçuşunda da teknik mükemmelliğini bir kez daha kanıtladı.

Teknik Kapasiteler ve Gelecek Planları

Atlas V 551 modeli, ailesinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Yüksekliği 62,2 metre, toplam kalkış kütlesi ise yaklaşık 587 000 kilogramdır. Beş adet katı yakıtlı hızlandırıcı ve 5 metrelik bir burun konisi ile donatılan roket, en ağır yükleri bile derin uzaya taşıma kapasitesine sahipti. Bu modelin emekliliği, uzay endüstrisinde yeni bir dönemin başladığının göstergesidir.

Amazon, Leo projesi kapsamındaki sonraki uydularını farklı roket türleri yardımıyla uzaya göndermeyi planlıyor. Gelecekteki görevler için Vulcan Centaur, Avrupa'nın Ariane 6 ve hatta rakip SpaceX şirketinin Falcon 9 roketlerinin kullanılması öngörülüyor. Bu durum, uzay taşımacılığı pazarında iş birliği ve rekabetin eş zamanlı olarak geliştiğini gösteriyor.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları için bu haber, küresel internet kapsamının genişlemesi açısından da önem taşıyor. Amazon Leo projesinin başarısı, gelecekte tüm dünyada, buna Orta Asya'nın uzak bölgeleri de dahil olmak üzere, yüksek hızlı uydu interneti kullanım imkanlarını artıracaktır. Atlas V ise son görevini tamamlayarak uzayı fethetme tarihinde onurlu bir yer edindi.

UzayAtlas VAmazonULATeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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