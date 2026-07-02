Martines, Ronaldo'nun «son dansı» hakkında konuştu

·2·Spor
Martines, Ronaldo'nun «son dansı» hakkında konuştu

Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martines, 2026 Dünya Kupası 1/16 finalinde Hırvatistan ile oynanacak kritik maç öncesinde takımın hazırlıkları ve rakibin güçlü yönleri hakkında konuştu.

Futbolcularına tam olarak güvendiğini vurgulayan teknik adam, Portekiz için Dünya Kupası'nın en önemli kısmının şimdi başladığını söyledi.

«Futbolcularıma tam olarak güveniyorum»

Martines'e göre Portekiz milli takımının temel gücü, hedefe doğru kararlılıkla ilerlemesinde yatıyor.

«Takımımızın gücü, hedefimize olan tutkumuzda. Futbolcularıma tam olarak güveniyorum» dedi.

Teknik direktör, grup aşamasındaki üç maçın takıma önemli dersler verdiğini belirtti. Zor durumlara rağmen futbolcuların direnç ve fedakarlık gösterdiğini ekledi.

«Dünya Kupası bizim için şimdi başlıyor»

Martines, üst düzeyde kazanmanın önemli olduğunu ancak mağlubiyetten kaçınmanın da büyük önem taşıdığını vurguladı.

«Kolombiya'ya yenilmememiz çok önemliydi. Bizim için 2026 Dünya Kupası şimdi başlıyor» dedi teknik adam.

Artık her hatanın bedeli çok ağır. Çünkü play-off aşamasında mağlup olan takım turnuvadan eleniyor.

Hırvatistan'ın temel gücü nedir?

Portekiz teknik direktörü, Hırvatistan'ı teknik açıdan güçlü ve topa sahip olmayı seven bir takım olarak tanımladı.

«Hırvatistan, her zamanki Hırvatistan. Topa sahip olmayı seviyorlar ve kadrolarında oyuna ciddi etki edebilecek futbolcular var» dedi Martines.

Hırvatistan'ın İngiltere maçında başlangıçta yüksek pres uyguladığını, daha sonra ise pragmatik bir tarza geçtiğini de belirtti.

Top kontrolü belirleyici olacak

Martines'e göre, maçta topa sahip olma durumu temel faktörlerden biri haline gelecek.

«Herhangi bir sürpriz olmayacak çünkü takımlar birbirini iyi tanıyor» dedi.

Bu nedenle mücadelede taktik disiplin, orta saha savaşı ve fırsatları verimli kullanmak büyük önem taşıyor.

Ronaldo ve Modric — iki büyük efsane

Martines, Cristiano Ronaldo ve Luka Modric hakkında da özel olarak durdu.

«Onlar gerçek birer efsane. Futbolda böyle örnek alınacak insanların olması çok önemli» dedi teknik direktör.

Portekiz teknik direktörü, Ronaldo'nun milli takımdaki yolculuğunun henüz sona ermemesi yönündeki umudunu dile getirdi.

«Umarız bu, Ronaldo'nun milli takımdaki son dansı olmaz» dedi Martines.

Maç ne zaman?

2026 Dünya Kupası 1/16 finali kapsamındaki Portekiz — Hırvatistan karşılaşması 3 Temmuz'da oynanacak.

Karşılaşma Taşkent saatiyle 04:00'te başlayacak.

Bilgi

Detay

Aşama

2026 Dünya Kupası, 1/16 final

Maç

Portekiz — Hırvatistan

Tarih

3 Temmuz

Başlama saati

04:00

Saat dilimi

Taşkent saati

Ronaldo ve Modric liderliğindeki iki deneyimli takımın çarpışmasının, play-off aşamasının en ilgi çekici maçlarından biri olması bekleniyor.

Roberto MartinezPortekizlHırvatistanKolombiya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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