Elon Musk Küçük Bir Mamut Beslemek İstiyor: Gen Mühendisliği Mucizesi Gerçek Olabilir

Dünyanın en zengin insanlarından biri, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sıradaki sıra dışı isteğini açıkladı. Milyarder artık sadece Mars'ı fethetmek veya yapay zeka ile değil, aynı zamanda nesli tükenmiş antik hayvanları geri getirme projeleriyle de ilgileniyor. Musk'ın sözlerine göre, kendisi için evcil hayvan olarak küçük bir yünlü mamut satın almayı hayal ediyor. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Abundance360 zirvesi kapsamında gerçekleşen bir görüşmede girişimci, bu fikre büyük bir tutkuyla yaklaştığını belirtti. Etkinlik sunucusu Peter Diamandis ile yaptığı sohbette Musk: “Evet, bence evcil hayvan olarak küçük boyutlu bir yünlü mamuta sahip olmak harika olurdu. Bunun şüphesiz hayret verici bir olay olacağı kesin”, dedi. ixbt.com verilerine göre, bu projeyi hayata geçirmek için şimdiden ciddi çalışmalar yürütülüyor.

Colossal Biosciences ve “de-extinction” süreci

Musk'ın bu hayali sadece bir fantezi değil, kesin bilimsel temellere dayanıyor. Şu anda ABD'li biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, nesli tükenmiş türleri geri getirme, yani “de-extinction” üzerine aktif olarak çalışıyor. 2021 yılında Ben Lamm ve ünlü genetikçi George Church tarafından kurulan bu startup, bugün 10,2 milyar dolar değerlemeye sahip.

Şirket uzmanları, Asya fillerinin DNA'sını düzenleyerek onlara antik mamutların özelliklerini vermeyi hedefliyor. Bu süreç şu aşamaları içeriyor:

Sadece mamutlara özgü 20'den fazla genin belirlenmesi ve düzenlenmesi;

Hayvanın soğuğa dayanıklılığını sağlayan kalın bir kürk tabakasının oluşturulması;

Kıvrık dişlerin (fildişi) ve kendine özgü vücut yapısının yeniden oluşturulması;

IVF (in vitro fertilizasyon) programı aracılığıyla hibrit yavruların dünyaya getirilmesi.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, ilk hibrit mamut yavrularının 2028 yılına kadar dünyaya gelmesi bekleniyor. Projenin temel amacı dünyadaki biyolojik çeşitliliği korumak ve ekosistemi onarmak olsa da, Musk gibi müşteriler için bir “mini versiyon” yaratmak teknolojik olarak imkansız değil.

Geleceğin evcil hayvanları ve etik meseleler

Elon Musk'ın böyle bir isteği, sosyal ağlarda ve bilim çevrelerinde hararetli tartışmalara neden oldu. Eğer Colossal Biosciences başarılı olursa, bu gen mühendisliğinde bir devrim yaratacaktır. Genetik düzenlemenin gelecekte tarım ve tıpta yeni ufuklar açabilmesi nedeniyle bu haber teknoloji meraklıları için de oldukça ilgi çekici.

Ancak birçok uzman, nesli tükenmiş hayvanların “sadece eğlence için” geri getirilmesinin etik boyutlarından endişe duyuyor. Buna rağmen, Elon Musk'ın desteği ve yüksek teknoloji startup'larının finansmanı, bu alandaki araştırmaları hızlandıracaktır. Belki önümüzdeki on yıl içinde milyarderlerin bahçelerinde gerçek buzul çağı hayvanlarını görmek sıradan bir durum haline gelir.