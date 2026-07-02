Venezuela'da Deprem Sonrası Gökyüzü Neden Kan Rengine Büründü?

Venezuela'da meydana gelen güçlü depremin ardından gökyüzünün kan kırmızıya bürünmesi sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Birçok kişi bu durumu yeni doğal afetlerin bir işareti olarak değerlendirirken, uzmanlar olayın bilimsel açıklamasını yaptı.

VTV devlet televizyonunun bildirdiğine göre, gökyüzünün kızıl renge bürünmesi jeolojik süreçlerden değil, atmosferde biriken toz ve küçük parçacıkların güneş ışınlarını saçması sonucunda meydana geldi.

Uzmanların açıklamasına göre bu olay «Rayleigh saçılması» olarak adlandırılıyor. Atmosferdeki toz miktarı aniden arttığında, özellikle deprem, güçlü rüzgarlar veya tozlu hava gözlemlendiği zamanlarda bu optik efekt daha belirgin hale gelir.

Kanal, bu tür manzaraların bazı durumlarda insanlar tarafından yeni depremlerin veya diğer doğal afetlerin habercisi olarak yanlış yorumlandığını belirtti. Ancak bilim insanları, bunun basit bir atmosferik olay olduğunu ve endişelenmek için bir neden olmadığını vurguluyor.

Bunun yanı sıra uzmanlar, «deprem ışıkları» olarak adlandırılan bir başka nadir doğal fenomene de değindi. Bu olay, yer kabuğundaki kuvars içeren kayaların güçlü basınç ve sürtünme etkisiyle parçalanmasıyla meydana gelir. Sonuç olarak elektrik yükleri oluşur ve gökyüzünde kısa süreli ışık çakmaları görülebilir.

Bilim insanları, gökyüzü rengindeki bu tür değişikliklerin her zaman yeni afetlerin habercisi olmadığını, çoğu durumda atmosferdeki doğal fiziksel süreçlerle açıklandığını belirtti.