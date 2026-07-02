Hintli milyarder Microsoft Office rakibi oluşturmak için 30 milyon dolar yatırdı

Tanınmış Hintli girişimci Bhavin Turakhia, AI tabanlı yeni nesil bir kurumsal yazılım oluşturmak amacıyla kişisel fonlarından 30 milyon dolar ayırdı. Neo adı verilen yeni projesi, Microsoft Office ve Google Workspace gibi devlere güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor. Turakhia, bu yatırımı AI çağındaki iş süreçlerini kökten değiştirmek için yapılmış büyük bir bahis olarak görüyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Neo projesinin temel fikri, AI ortaya çıkmadan önce oluşturulmuş programların sadece sohbet botlarıyla zenginleştirilmesinin yeterli olmadığıdır. Girişimciye göre, iş uygulamaları temelden başlayarak doğrudan AI yetenekleri göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmalıdır. TechCrunch'a verdiği röportajda Turakhia, bu durumu teknolojik bir devrimle kıyasladı.

“Eğer bir iPhone yaratmak istiyorsanız, Nokia parçalarını alıp onları bir şekilde iPhone'a dönüştüremezsiniz”, diyor 46 yaşındaki milyarder. Sözlerine göre, Microsoft ve Google gibi şirketler, eski sistemlerine AI eklerken yapısal zorluklarla karşılaşıyorlar çünkü mimarileri buna uygun değil.

Neo projesinin özellikleri ve avantajları

Bu yılın Nisan ayında dahili testleri başlayan Neo platformu; proje yönetimi, belge işleme, dosya depolama ve AI'yı tek bir ekosistemde birleştiriyor. Burada AI sadece bir yardımcı değil, günlük işlerin aktif bir katılımcısı olarak karşımıza çıkıyor. Sistemin önemli bir özelliği, belirli bir modele bağlı olmamasıdır (model-agnostic).

Bu, işletmelerin tek bir sağlayıcıyla sınırlı kalmadan farklı AI modelleri (örneğin OpenAI veya Anthropic ürünleri) arasında özgürce geçiş yapmasına olanak tanır. Turakhia, Directi, Radix ve Zeta gibi başarılı projelerinde olduğu gibi, Neo'yu da başlangıçta kendi kaynaklarıyla finanse ediyor ve dış yatırımcıları daha sonra çekmeyi planlıyor.

Pazardaki şiddetli rekabet

Şu anda kurumsal AI pazarı, teknoloji dünyasının en rekabetçi alanlarından biri haline geldi. Microsoft, Google ve Salesforce, ürünlerine hızla AI entegrasyonu yapıyor. Aynı zamanda Notion ve Superhuman gibi girişimler de iş süreçlerini yeniden şekillendirme yarışına katıldı. Ancak Turakhia, bu pazarda herkes için yeterli yer olduğuna inanıyor.

Girişimci, kurumsal yazılım pazarının hiçbir zaman “kazanan her şeyi alır” prensibiyle çalışmadığını vurguladı. “Dünya pazarının sadece %2 ile %5'lik bir payını elde edebilsek bile, bu şimdiye kadar kurduğum tüm şirketlerden daha büyük bir sonuç olacaktır”, diye ekledi.

Özbekistan pazarında da kurumsal yönetim sistemlerine olan talebin arttığı göz önüne alındığında, Neo gibi esnek ve AI tabanlı platformlar gelecekte yerel şirketler için de ilgi çekici bir çözüm haline gelebilir. Proje şu an için gelişimin ilk aşamasında, ancak arkasındaki deneyimli girişimci ve büyük yatırım, projenin gelecek vaat ettiğini gösteriyor.