Dünya Kupası 2026: ABD, Bosna Hersek'i Yenerek Son 16 Turuna Yükseldi

Dünya Kupası 2026 son 32 turunda sıradaki karşılaşma ABD ile Bosna Hersek milli takımları arasında oynandı.

Santa Clara'da oynanan maçta, turnuvanın ev sahiplerinden ABD, 2-0'lık net bir galibiyet alarak bir üst tura yükseldi.

Balogun ilk yarıda skoru açtı

Karşılaşmanın ilk bölümünde her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi.

İlk yarının sonuna doğru, 45. dakikada Folarin Balogun rakip ağları sarsarak ABD'yi öne geçirdi.

Böylece ev sahipleri devre arasına minimal bir üstünlükle girdi.

ABD 10 kişi kaldı

İkinci yarının 64. dakikasında Balogun kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bunun ardından ABD, maçın geri kalan kısmını bir kişi eksik tamamlamak zorunda kaldı. Ancak Amerikalılar savunmada güvenli bir oyun sergileyerek rakibe beraberlik şansı tanımadı.

Tillman galibiyete noktayı koydu

82. dakikada Malik Tillman ikinci golü atarak maçın kaderini fiilen belirledi.

Bosna Hersek kalan dakikalarda durumu değiştirmeye çalıştı ancak ABD kalesi gole kapalı kaldı.

Sıradaki rakip: Belçika

ABD, bir sonraki turda Belçika milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Belçika, önceki maçta Senegal'i muhteşem bir geri dönüşle mağlup ederek son 16 turu biletini almıştı.

Maç detayları

Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu

ABD — Bosna Hersek — 2:0

2 Temmuz, Santa Clara.

Goller: Balogun, 45; Tillman, 82.

Sarı Kart: Radelich, 80.

Kırmızı Kart: Balogun, 64.

Kadrolar

ABD: Fris, Freeman, Richards, Ream, Anthony Robinson, Dest (Berhalter, 88), McKennie (Reyna, 90+5), Adams, Tillman, Balogun, Pulisic (Pepi, 88).

Bosna Hersek: Vasil, Kolashinac (Memisevic, 75), Katic (Tabakovic, 75), Radelich, Muharemovic, Gigovic, Shunich (Tahirovic, 51), Demirovic, Alajbegovic, Bajraktarevic (Gigovic, 51), Dzeko (Mahmic, 51).

Ev sahipleri bir adım daha ilerledi

ABD, bir kişi eksik kalmasına rağmen skoru korumayı başardı ve hatta ikinci golü buldu.

Şimdi taraftarları ABD ve Belçika arasında heyecan verici bir eşleşme bekliyor.