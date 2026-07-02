Robert Lewandowski Barcelona'dan ayrılarak MLS kulübüne transfer oldu: Ailesinde endişe

·45·Spor
Robert Lewandowski Barcelona'dan ayrılarak MLS kulübüne transfer oldu: Ailesinde endişe

Polonya milli takımının efsanevi forveti Robert Lewandowski, beklenmedik bir şekilde İspanya'nın Barcelona takımından ayrılarak ABD'nin Chicago Fire kulübüyle sözleşme imzaladı. Bu transfer sadece spor dünyasında değil, futbolcunun ailesinde de büyük yankı uyandırdı. Serbest oyuncu statüsünde MLS'e katılan deneyimli forvet, Amerikan kulübüyle 2027-28 sezonu sonuna kadar sürecek bir anlaşmaya vardı. Goal.com haberi veriyor.

Chicago Fire yönetimi bu transferi "Chicago spor tarihinin bir dönüm noktası" olarak nitelendiriyor. Robert Lewandowski, Barcelona formasıyla geçirdiği dört sezon boyunca 193 maça çıkıp 120 gol atmayı başardı. Katalan kulübüyle üç kez La Liga, bir kez İspanya Kupası ve üç kez Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ancak spor alanındaki bu başarıların arkasında ailevi zorluklar ve büyük değişimler yatıyor.

Anna Lewandowska'nın itirafı: "Çok korkuyorum"

Futbolcunun eşi Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında bu taşınma süreciyle ilgili samimi ve acı dolu düşüncelerini paylaştı. Onun sözlerine göre, Barcelona aile için sadece bir şehir değil, gerçek bir güvenli liman haline gelmişti. Yeni bir ülkeye ve tamamen farklı bir ortama uyum sağlama gerekliliği, ünlü sporcunun eşini ciddi şekilde endişelendiriyor.

"Uzun süre ne yazmam gerektiğini düşündüm. Sadece gülümseyen bir fotoğraf paylaşıp her şeyin harika olduğu yalanını söyleyebilirdim ama bu gerçek değil. Bizi Chicago'ya taşınmak gibi devasa bir değişim bekliyor ve bundan çok korkuyorum. Son haftalar benim için bir duygu seline dönüştü", diye yazdı Anna Lewandowska paylaşımında.

Profesyonel bir sporcuyla hayat sürmenin zorluklarından bahseden Anna, bunun sadece güzel anlardan ibaret olmadığını vurguladı. Ona göre, yıldız futbolcunun başarısının arkasında aile üyelerinin, özellikle de kadınların büyük fedakarlıkları ve uzlaşmaları yatıyor. İki kız çocuğunu büyüten aile için İspanya'daki istikrarlı hayatı bırakıp sıfırdan başlamak kolay olmuyor.

ixbt.com verilerine göre, Lewandowski gibi üst düzey yıldızların MLS'e geçişi Amerikan futbolunun prestijini artırsa da, futbolcuların özel hayatlarında adaptasyon süreci karmaşık olabilir. Robert Lewandowski, eşinin bu korkularına rağmen onu desteklediğini ve bir takım olduklarını belirtti. Artık Polonyalı golcünün Amerikan sahalarında yeteneklerini sergilemesi bekleniyor.

Robert LewandowskiBarcelonaMLSTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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