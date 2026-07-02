Belçika Mucizesi: Youri Tielemans ve Romelu Lukaku Senegal Maçında Kahraman Oldu

Dünya Kupası son 16 turu kapsamında oynanan Belçika ve Senegal milli takımları arasındaki karşılaşma, futbol tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden (comeback) birine dönüştü. Maçın 85. dakikasına kadar iki farkla geride olan "Kırmızı Şeytanlar", son dakikalarda büyük bir irade göstererek 3-2'lik galibiyete ulaştı ve çeyrek finale yükseldi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı tamamen Senegal'in üstünlüğüyle geçti. Önce Ismaila Sarr'ın şutu direkten dönerken, kısa süre sonra Habib Diarra fırsatı değerlendirerek skoru açtı. Belçika milli takımı, ilk yarıda Maxim De Cuyper'in uzaktan şutu dışında rakip kalede neredeyse hiç tehlike yaratamadı. Goal.com'un haberine göre, Belçikalıların oyunu uzun süre tamamen etkisiz göründü.

Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku'nun beklenmedik oyuncu değişiklikleri

İkinci yarının başında Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, Romelu Lukaku'yu sahaya sürdü ancak bu değişiklik başlangıçta sonuç vermedi. Aksine, Ismaila Sarr, Thibaut Courtois'nın kalesini ikinci kez sarsarak skoru 2-0'a getirdi. Durum kritikleşince teknik direktör beklenmedik bir karar aldı: Takım liderleri Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku yedek kulübesine gönderildi. Bu karar birçok kişiyi şaşırtsa da, sonunda takımın genel ruhunu canlandırmaya hizmet etti.

Maçın bitimine dört dakika kala Romelu Lukaku, Thomas Meunier'nin pasını gole çevirerek farkı azalttı. Sadece üç dakika sonra Youri Tielemans, Leandro Trossard'ın pasıyla durumu beraberliğe getirdi. Kısa süre içinde yaşanan bu olaylar Senegal milli takımını psikolojik olarak yıktı.

Uzatmalardaki belirleyici penaltı

Normal sürenin beraberlikle sonuçlanmasının ardından takımlar uzatma bölümlerinde de temkinli hareket etti. Ancak uzatmaların son saniyelerinde Youri Tielemans'a yapılan müdahale VAR sistemiyle incelendi ve hakem Senegal kalesine penaltı verdi. Youri Tielemans penaltıyı gole çevirerek Belçika'nın sansasyonel galibiyetini mühürledi.

Bu galibiyet Belçika için sadece bir üst tur bileti değil, aynı zamanda takım ruhunun ne kadar güçlü olduğunu da kanıtladı. Mağlubiyetin eşiğinden dönen "Kırmızı Şeytanlar", şimdi play-off'un bir sonraki aşamasında yoluna devam edecek. Senegal ise maçın büyük bölümünde üstün olmasına rağmen, son dakikalardaki konsantrasyon kaybının kurbanı oldu.