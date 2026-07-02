Pap Geye Senegal Milli Takımı'na Sert Şart Koştu

Senegal milli takımının 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pap Geye, 2026 Dünya Kupası'ndaki ağır mağlubiyetin ardından geleceği hakkında sert bir açıklama yaptı.

Futbolcu, mevcut teknik ekip değişmediği sürece milli takıma geri dönmeyeceğini açıkça belirtti.

«Milli takıma dönmeyeceğim»

Pap Geye, Senegal'in Dünya Kupası macerası sona erdikten sonra teknik ekibe olan memnuniyetsizliğini gizlemedi.

«Bu teknik ekip kalacaksa, milli takıma geri dönmem» dedi futbolcu.

Bu sözleri, Senegal futbolunda ciddi iç sorunlar olduğuna dair tartışmaları alevlendirebilir.

Senegal hazır galibiyeti elinden kaçırdı

Pap Thiaw yönetimindeki Senegal, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi.

Afrika temsilcisi, maçın 86. dakikasına kadar 2-0 önde gidiyordu. Ancak takım bu üstünlüğü koruyamadı.

Belçikalılar skoru eşitleyerek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Karar golü 120+5. dakikada geldi

Senegal için en zor an, uzatma sürelerinin son saniyelerinde yaşandı.

120+5. dakikada Belçika, penaltıdan attığı kritik golle Senegal'i turnuvadan eledi.

Böylece 2-0 önde olan Senegal, son 16 turuna yükselme şansını kaybetti.

Pap Thiaw ne zamandan beri takımı yönetiyor?

45 yaşındaki Pap Thiaw, Mart 2025'ten beri Senegal milli takımının teknik direktörü olarak görev yapıyor.

Onun liderliğinde Senegallılar, 2026 Afrika Uluslar Kupası'nda finale kadar yükselmişti.

Ancak Dünya Kupası'ndaki ağır mağlubiyetin ardından teknik ekibe yönelik eleştirilerin artması bekleniyor.

Senegal kampında kriz mi başlıyor?

Pap Geye'nin açıklaması, milli takım yönetimini zor sorularla karşı karşıya bıraktı.

Artık Senegal Futbol Federasyonu'nun, futbolcu ile teknik ekip arasındaki durumu çözmesi veya kadro/teknik heyet konusunda önemli kararlar alması gerekebilir.

Dünya Kupası'ndaki üzücü mağlubiyet, Senegal için sadece turnuvadan elenmeyle değil, aynı zamanda takım içi gerginlikle sonuçlandı.