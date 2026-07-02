Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk kez Galaxy S26 Ultra ile karşılaştırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki katlanabilir amiral gemisi olan Galaxy Z Fold 8 üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Cihazın resmi tanıtımına henüz uzun bir süre olmasına rağmen, ağlarda yeni akıllı telefonun ilk render görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, cihazın tasarımında ve ekran oranlarında ciddi değişiklikler olduğunu ortaya koydu. Ixbt.com haber veriyor.

İçeriden sızan bilgilerle paylaşılan yeni fotoğraflarda, Galaxy Z Fold 8 modeli şirketin bir diğer beklenen amiral gemisi olan Galaxy S26 Ultra ile yan yana gösteriliyor. ixbt.com'un verilerine göre, bu karşılaştırmalı görüntüler akıllı telefonun hem kapalı hem de açık konumdaki boyutları hakkında net bir fikir veriyor. En dikkat çekici nokta, yeni katlanabilir cihazın dış ekranının önemli ölçüde genişlemiş olması.

Ekran oranlarında devrim niteliğinde değişiklikler

Yıllar boyunca kullanıcılar, Galaxy Z Fold serisindeki dış ekranın aşırı dar olmasından şikayet etmişlerdi. Yeni renderlar, Samsung'un nihayet bu soruna bir çözüm bulduğunu gösteriyor. Galaxy Z Fold 8 modelinin dış ekranı, önceki nesillere göre daha geniş tasarlanmış. Bunun sonucunda akıllı telefon, kapalı konumda geleneksel monoblok cihazlara, özellikle de Galaxy S26 Ultra modeline yaklaşmış, ancak ondan daha kompakt bir görünüm kazanmış.

Cihaz açıldığında ise kullanıcıyı devasa bir iç ekran karşılıyor. Genişletilmiş ekran alanı; çoklu görev (multitasking) modunda çalışmak, videolar izlemek ve aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmak için daha uygun bir formata getirildi. Her iki ekran da modern tasarım gereksinimlerine uygun olarak, selfie kameraları için küçük dairesel bir çentiğe sahip.

Tanıtım tarihi ve beklentiler

Özbekistan akıllı telefon pazarında Samsung markasının katlanabilir modelleri her zaman yüksek itibara sahip olmuştur. Galaxy Z Fold 8 modelindeki bu değişikliklerin, yerel kullanıcılar için de cihazın günlük hayattaki kullanım kolaylığını artıracağı şüphesizdir. Özellikle dış ekranın genişlemesi, akıllı telefonu açmadan birçok işlemi gerçekleştirme imkanı tanıyor.

Mevcut verilere göre Samsung, yeni Galaxy Z Fold 8 serisinin resmi prömiyerini önümüzdeki yılın 22 Temmuz tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu tarihe kadar cihazın teknik özellikleri, işlemcisi ve kameraları hakkında daha fazla bilginin sızması bekleniyor. Şimdilik tasarımdaki bu değişiklikler, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki liderliğini korumak için ciddi bir adım attığını gösteriyor.