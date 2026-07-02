Harry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Thomas Tuchel'in çıkış maçında sorunlar göze çarptı

·30·Spor
Harry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Thomas Tuchel'in çıkış maçında sorunlar göze çarptı

İngiltere milli takımı, yeni teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki ilk sınavında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı zorlu bir galibiyet elde etti. "Three Lions" 2-1'lik skorla kazansa da, oyun kalitesi ve takım koordinasyonu konusunda uzmanlar ve taraftarlar arasında birçok soru işareti oluştu. Bu karşılaşma, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası hırsları için ciddi bir sinyal oldu. Bunu Goal.com bildirdi.

Karşılaşma beklenmedik bir senaryoyla başladı. Atlanta'daki stadyumda oynanan maçın 7. dakikasında Bryan Sipenga, Jordan Pickford'un kalesini sarsarak nominal ev sahiplerini öne geçirdi. Bu gol, İngiltere savunmasındaki düzensizliği ve konsantrasyon eksikliğini ortaya koydu. İlk yarıda Jude Bellingham ve Marcus Rashford'un fırsatları olmasına rağmen, devre arasına kadar skor değişmedi.

Harry Kane — takımın gerçek kurtarıcısı

İkinci yarıda Thomas Tuchel tarafından yapılan değişiklikler ve taktiksel düzeltmeler meyvelerini verdi. Takım kaptanı Harry Kane, bir kez daha dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı. Önce Anthony Gordon'un ortasını kafa vuruşuyla ağlara göndererek durumu eşitledi. Kısa bir süre sonra ise ceza sahası dışındanle vurduğu sert ve isabetli şutla duble yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Goal.com'un analizine göre, İngiltere milli takımı mevcut durumuyla dünyanın en güçlü takımlarıyla rekabet etmeye hazır değil. Thomas Tuchel gibi güçlü bir taktik uzmanına sahip olmalarına rağmen, takım oyununda istikrar ve bitiricilik eksikliği yaşanıyor. Eğer oyun seviyesi kısa sürede yükselmezse, 2026 Dünya Kupası'nda zafer hayalleri gerçekleşmeyebilir.

Thomas Tuchel, maç sonrası verdiği röportajda takımın iradesini takdir etti: "Sonuna kadar inandık ve ikinci yarıda baskıyı hiç bırakmadık. Rakip kaleci inanılmaz kurtarışlar yaptı ancak çocuklar mağlubiyeti kabul etmek istemedi". Teknik direktörün sözlerinden, takımın mental olarak kırılmamasından memnun olduğu ancak taktiksel olarak hala çok çalışılması gerektiği anlaşılıyor.

İngiltere milli takımının bir sonraki sınavı Pazar günü, turnuva ev sahiplerinden biri olan Meksika'ya karşı olacak. Bu maç, Tuchel için takımın eksikliklerini gidermek ve yeni taktik şemaları denemek için bir başka fırsat olacak. Taraftarlar ise sadece sonucu değil, daha içerikli bir oyun bekliyor.

İngiltereHarry KaneThomas TuchelFutbolDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Kupası 2026. İngiltere – DR Kongo 2:1 (golleri izleyin)Dünya Kupası 2026. İngiltere – DR Kongo 2:1 (golleri izleyin)Bugün, 13:44Belçika, Senegal karşısında 0:2'den 3:2'ye nasıl döndü?Belçika, Senegal karşısında 0:2'den 3:2'ye nasıl döndü?Bugün, 13:352026 Dünya Kupası: Bugünün üç maçında kimler sahne alacak?2026 Dünya Kupası: Bugünün üç maçında kimler sahne alacak?Bugün, 13:072026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında son durum2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında son durumBugün, 12:56Lamine Yamal 2026 Dünya Kupası'nda Beğendiği Üç Futbolcuyu AçıkladıLamine Yamal 2026 Dünya Kupası'nda Beğendiği Üç Futbolcuyu AçıkladıBugün, 12:48Manchester City Yeni Sezon Hazırlık Planını AçıkladıManchester City Yeni Sezon Hazırlık Planını AçıkladıBugün, 12:41
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı