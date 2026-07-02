Harry Kane İngiltere'yi mağlubiyetten kurtardı: Thomas Tuchel'in çıkış maçında sorunlar göze çarptı

İngiltere milli takımı, yeni teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki ilk sınavında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı zorlu bir galibiyet elde etti. "Three Lions" 2-1'lik skorla kazansa da, oyun kalitesi ve takım koordinasyonu konusunda uzmanlar ve taraftarlar arasında birçok soru işareti oluştu. Bu karşılaşma, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası hırsları için ciddi bir sinyal oldu. Bunu Goal.com bildirdi.

Karşılaşma beklenmedik bir senaryoyla başladı. Atlanta'daki stadyumda oynanan maçın 7. dakikasında Bryan Sipenga, Jordan Pickford'un kalesini sarsarak nominal ev sahiplerini öne geçirdi. Bu gol, İngiltere savunmasındaki düzensizliği ve konsantrasyon eksikliğini ortaya koydu. İlk yarıda Jude Bellingham ve Marcus Rashford'un fırsatları olmasına rağmen, devre arasına kadar skor değişmedi.

Harry Kane — takımın gerçek kurtarıcısı

İkinci yarıda Thomas Tuchel tarafından yapılan değişiklikler ve taktiksel düzeltmeler meyvelerini verdi. Takım kaptanı Harry Kane, bir kez daha dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı. Önce Anthony Gordon'un ortasını kafa vuruşuyla ağlara göndererek durumu eşitledi. Kısa bir süre sonra ise ceza sahası dışındanle vurduğu sert ve isabetli şutla duble yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Goal.com'un analizine göre, İngiltere milli takımı mevcut durumuyla dünyanın en güçlü takımlarıyla rekabet etmeye hazır değil. Thomas Tuchel gibi güçlü bir taktik uzmanına sahip olmalarına rağmen, takım oyununda istikrar ve bitiricilik eksikliği yaşanıyor. Eğer oyun seviyesi kısa sürede yükselmezse, 2026 Dünya Kupası'nda zafer hayalleri gerçekleşmeyebilir.

Thomas Tuchel, maç sonrası verdiği röportajda takımın iradesini takdir etti: "Sonuna kadar inandık ve ikinci yarıda baskıyı hiç bırakmadık. Rakip kaleci inanılmaz kurtarışlar yaptı ancak çocuklar mağlubiyeti kabul etmek istemedi". Teknik direktörün sözlerinden, takımın mental olarak kırılmamasından memnun olduğu ancak taktiksel olarak hala çok çalışılması gerektiği anlaşılıyor.

İngiltere milli takımının bir sonraki sınavı Pazar günü, turnuva ev sahiplerinden biri olan Meksika'ya karşı olacak. Bu maç, Tuchel için takımın eksikliklerini gidermek ve yeni taktik şemaları denemek için bir başka fırsat olacak. Taraftarlar ise sadece sonucu değil, daha içerikli bir oyun bekliyor.