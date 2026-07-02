Arsenal ve İspanya Milli Takımı Efsanesi Santi Cazorla Kariyerini Noktaladı

·34·Spor
Arsenal ve İspanya Milli Takımı Efsanesi Santi Cazorla Kariyerini Noktaladı

Futbol dünyasının en yetenekli ve azimli isimlerinden biri olan, İspanya Milli Takımı ve Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında profesyonel futbolu bıraktığını açıkladı. 20 yılı aşkın parlak kariyerini, yetiştiği kulüp olan Real Oviedo'da tamamladı. Bu bilgiyi Goal.com bildirdi.

Goal.com'un haberine göre, deneyimli futbolcu bu kararını sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla doğruladı. Cazorla, mesajında bu kararın kariyerindeki en zor seçim olduğunu ancak her şeyin başladığı yer olan çocukluk kulübünde sona ermesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Son sezonundaki en büyük başarısı, Real Oviedo'nun La Liga'ya yükselmesine yardımcı olmak oldu.

Azmin Sembolü ve Ağır Sakatlıklara Karşı Zafer

Santi Cazorla, futbol tarihine sadece sahadaki tekniğiyle değil, aynı zamanda eşsiz iradesiyle de geçti. Kariyeri boyunca Aşil tendonundaki ciddi bir sakatlık nedeniyle 10 kez ameliyat oldu. Doktorların yürüme ihtimalinden bile şüphe ettiği, deri nakli (skin graft) gibi karmaşık prosedürlerin uygulandığı bir dönemde, üst düzey futbola geri dönmeyi başardı.

"Hikayem büyük stadyumlarda veya parlak ışıklar altında başlamadı. Her şey basit bir sahada, topuyla futbol oynamak isteyen küçük bir çocukla başladı. Beklenmedik zorluklar yaşadım ama asla durmadım. Finalin başka bir yerde değil, sihrin başladığı evimde gerçekleşmesi mantıklı olan buydu", diye belirtti futbolcu.

Başarılar ve Unutulmaz Bir Kariyer

Cazorla kariyeri boyunca Villarreal, Malaga ve Arsenal gibi kulüplerde silinmez izler bıraktı. Londra ekibi Arsenal formasıyla iki kez FA Cup şampiyonluğu yaşadı ve Emirates Stadium taraftarlarının sevgilisi haline geldi. Her iki ayağıyla da isabetli şut çekebilme yeteneği ve oyun görüşü uzmanlar tarafından yüksek takdir topladı.

Santi, uluslararası arenada da büyük başarılara imza attı. İspanya Milli Takımı formasıyla 81 maça çıktı, 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonaları'nda zafer kazandı. İspanyol futbolunun "altın çağı" temsilcilerinden biri olarak tarihe geçti.

Futbolcu, 8 numaralı formasına atıfta bulunarak hayatın bir döngüden ibaret olduğunu ve bazı hikayelerin asla bitmeyip sonsuzluğa (infinity) dönüştüğünü söyledi. Şimdi, dünya çapında milyonlarca taraftarın ve meslektaşının sıcak dilekleri ve saygıları eşliğinde kramponlarını asıyor.

Santi CazorlaArsenalİspanyaReal OviedoFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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