Chery yeni Rhino bataryaları için ömür boyu garanti ilan etti

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Chery Automobile, yeni nesil Rhino bataryalarına olan güvenini göstermek amacıyla benzeri görülmemiş bir adım attı. Artık bu bataryalarla donatılmış tüm yeni elektrikli ve hibrit modellerin ilk sahiplerine ömür boyu garanti sunulacak. Bu karar sadece markanın teknolojik üstünlüğünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicilerin elektrikli araçlara olan güvenini temelden değiştirmesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu garanti sadece batarya bloğunu değil, aynı zamanda elektrik motorlarını ve kontrol ünitelerini de kapsıyor. Ancak, bu ayrıcalıktan sadece kişisel kullanım için satın alınan araç sahipleri yararlanabilir; ticari amaçlarla, örneğin taksi hizmetinde kullanılan araçlar için bu kural geçerli değildir. Bu tür bir stratejinin, Chery markasının pazar payını genişletmesinde önemli bir faktör olacağı şüphesizdir.

En katı güvenlik standartları

Bu kampanya, Çin'de batarya güvenliği konusunda yeni zorunlu devlet standardının yürürlüğe girmesinin ardından duyuruldu. Uzmanlar, bu yeni gereklilikleri endüstri tarihindeki en katı güvenlik normları olarak nitelendiriyor. Chery, Rhino bataryalarının bu standartları tamamen karşıladığını ve hatta aştığını vurguluyor. Yeni kurallara göre, bataryalarda termal kaçak meydana gelse bile, 2 saat boyunca yangın veya patlama gözlemlenmemesi gerekiyor.

Ayrıca güvenlik gereklilikleri, araç içindeki yolcuların korunmasına da odaklanıyor. Özellikle, uyarı sinyali çaldıktan sonra 5 dakika boyunca araç kabinine duman girmemesi gerekiyor. Ayrıca bataryalar mekanik darbelere karşı dayanıklılık testinden de geçiriliyor: 150 J enerjiye sahip 30 mm çapındaki bir çelik bilyenin üç kez çarpmasına dayanmaları gerekiyor. Rhino bataryaları, 300 hızlı şarj döngüsünden sonra bile güvenlik özelliklerini kaybetmemesiyle öne çıkıyor.

Şirket sorumluluğu ve kapsanan modeller

Chery Automobile temsilcileri oldukça cesur bir vaatte bulundu: Rhino bataryasıyla donatılmış herhangi bir modelde, insan faktörü dışındaki bir arıza nedeniyle termal kaçak veya hasar meydana gelirse, şirket müşteriye aynı modelde tamamen yeni bir araç teslim edecek. Bu tür garantiler, markanın kendi ürün kalitesine olan yüksek güveninin bir göstergesidir.

Şu anda Rhino bataryaları, Chery grubuna bağlı dört ana markanın modellerinde kullanılmaktadır:

Chery

Exeed

Jetour

iCar (iCaur)

Özbekistan pazarında da Chery, Jetour ve Exeed markalarının popülaritesinin arttığı göz önüne alındığında, üreticinin bu tür küresel girişimleri yerel alıcıların markaya olan yaklaşımını da olumlu etkileyebilir. Şirket, tüm yeni enerji türlerindeki (BEV, PHEV ve EREV) modellerini bu güvenli teknolojiyle donatmaya devam ediyor.